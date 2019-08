22.08.2019 - 17:17 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



In den Städten sieht man immer mehr junge Leute, die Ihr Smartphone nicht mehr in der Tasche tragen, sondern um den Hals oder über die Schulter. Auch Zubehör Artwizz hat den neuen Trend erkannt und stellt passend dazu eine neue iPhone-Hülle vor. Das HangOn Case ist ein modisches Accessoire, das mit einer Hülle sowie einem Trageband daherkommt. Anders als andere vergleichbare Produkte verfügt es allerdings über ein gewisses Extra.

Artwizz bewirbt das HangOn Case als „ideales Unisex-Accessoire“ für den „mobilen Lifestyle“. Besondere Aufmerksamkeit widmete man bei der Entwicklung dem schwarz-weißem Band. Dieses sorgt für Sicherheit und einen coolen Look. Sie müssen zudem nicht mit der Länge von 1,5 m vorliebnehmen, sondern Sie können die Länge mittels Doppel-Kordelstopper jederzeit anpassen. Ob kurz an der Brust oder lang an der Hüfte – Sie haben die Wahl. Zudem verfügt es über einen Sicherheitsverschluss, damit Sie das Band vom Case entfernen beziehungsweise auswechseln können. Als kleines Extra ist das Case mit einem Kartenfach auf der Rückseite ausgestattet, damit Sie Ihren Ausweis, die Fahrtkarte oder das Parkticket sicher und schnell verstauen können.

Es sind Sekunden, in denen Du den Atem anhältst: Dein Smartphone ist Dir aus der Hand gerutscht, auf den Boden gefallen und Du hoffst inständig, dass nichts kaputt ist. Erspare Dir diese Momente, denn mit dem HangOn Case kannst Du ganz einfach Dein Smartphone umhängen. Rutscht Dir dann Dein Gerät beim Bedienen oder Selfie machen aus der Hand, fängt das Band des HangOn Case den Sturz direkt ab.

Das HangOn Case ist ab sofort für alle iPhone-Modelle ab dem iPhone 7 für einen Preis von 29,99 Euro verfügbar. Als Einstiegsangebot können Sie zudem ein passendes Display-Schutzglas von Artwizz zum halben Preis zukaufen, wenn Sie den Gutschein-Code HANGON-GLASS-2019 im offiziellen Onlinestore verwenden.

