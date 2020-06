Apple Prozessoren: Laufen bald alle iOS-Apps auf dem Mac?

Nach vielen Gerüchten stellte Apple am 22. Juni 2020 im Rahmen der WWDC die Zukunft des Macs vor. In den kommenden zwei Jahren möchte man den Mac von Intel-Prozessoren auf eine Eigenentwicklung umstellen, die man bereits seit zehn Jahren im iPhone und iPad verwendet. Damit besitzen zukünftig alle Apple-Produkte eine identische Hardware-Grundlage. Dies hat einen großen Vorteil für Nutzer und Entwickler: Apps.

Erscheinen alle iOS-Apps für den Mac?

Bereits auf der Keynote sprach man darüber und gab zu verstehen, dass alle Produkte die ARM-Architektur teilen und dadurch auch iPhone- und iPad-Apps auf den neuen Geräten laufen werden. Dies soll laut Apple ohne jegliche Anpassung durch die Entwickler möglich sein, sodass zum Start der neuen Macs mit Apple-Prozessoren die meisten iOS-Apps im Mac App Store bereitstehen sollen. Dies soll automatisch stattfinden, ohne dass Entwickler etwas beitragen müssen. Sollte dies nicht gewollt sein, dann muss nur ein Haken im Entwicklerportal „App Store Connect“ entfernt werden. Übrigens werden auch In-App-Käufe und Abonnements übernommen.

Ab wann werden die iOS-App verfügbar sein?

Zwar stellt Apple mit macOS Big Sur die Weichen für die iOS- und iPadOS-Apps, aber sie werden nur auf Macs mit Apple-Prozessoren verfügbar sein. Apple zufolge will man bereits ab Ende 2020 erste Geräte an Kunden ausliefern. Aktuell verteilt Apple bereits erste Kits an Entwickler. Dafür verbaut man in einem Mac-mini-Gehäuse 16 GB Arbeitsspeicher, eine 512 GB SSD sowie einen A12Z-Chip, der bereits im iPad Pro (2020) zu finden ist.

Unklar ist jedoch, welchen Mac Apple noch in diesem Jahr mit einem ARM-Chip ausstatten wird. Spekulationen zufolge könnte man mit der MacBook-Pro-Reihe beginnen und dem iMac beginnen, die zudem auch neue Mini-LED-Displays erhalten könnten. Ein weiterer Kandidat wäre das 12" MacBook, das Apple 2019 einstellte und nun neu beleben könnte.

Welche iOS-App willst du auf dem Mac sehen? Lass es uns in den Kommentaren wissen.