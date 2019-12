AR-Brille von Apple mit versteckten Kameras?

News

Patente zeigen Apples Ideen für AR- und VR-Geräte. Immer wieder meldet Apple neue Ideen zum Patent an. Aktuell thematisieren zwei neue Patente solche Ideen, die prima in die Zukunft von Augmented- und Virtual Reality passen. So kann sich Apple vorstellen Kameras und Sensoren in einem optischen Gerät nicht mechanisch, sondern elektrisch zu „verbergen“. Außerdem stellt man ein System mit abnehmbaren Kopfhörern vor, deren Position auch Einfluss auf das Gehörte hat.