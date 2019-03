09.03.2019 - 11:14 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



09.03.2019 - 11:14 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apples erste Augmented-Reality-Brille könnte bis Mitte nächsten Jahres fertig sein, so ein neuer Bericht des Apple-Analysten Ming-Chi Kuo, der schon zahlreiche Apple-Produkte korrekt vorhersagte. Er verfügt über gute Kontakte in die Apple-Zuliefererlandschaft.

Laut Ming-Chi Kuo wird die AR-Brille von Apple als iPhone-Accessoire vermarktet und übernimmt in erster Linie eine Display-Funktion, während sie sich drahtlos mit dem iPhone verbindet. Ein weiterer Grund, weshalb die Brille nicht autonom arbeiten kann, liegt in Apples Wunsch, die schlank und leicht zu gestalten, anstatt zu versuchen, die gesamte Hardware in ein Gerät zu packen.

Kuo glaubt, dass Apple bereits im vierten Quartal dieses Jahres mit der Serienproduktion der Brille beginnen will, obwohl er zugibt, dass der Zeitrahmen auf das zweite Quartal 2020 verschoben werden könnte.

Bereits im November 2017 berichtete Bloomberg, dass Apple ein AR-Headset entwickelte und darauf abzielte, es bis 2019 fertigzustellen. Damals hieß es, dass das Headset mit einem neuen Betriebssystem arbeiten wird, das auf iOS basiert, und "rOS" für "reality operating system genannt werden soll.

Apple beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren mit Virtual Reality und Augmented Reality - zumindest auf dem Papier, wie zahlreiche Patentanmeldungen zeigen. Es wird auch gemunkelt, dass das Unternehmen eine geheime Forschungseinheit mit Hunderten von Mitarbeitern hat, die an AR und VR arbeiten und untersuchen, wie die neuen Technologien in zukünftigen Apple-Produkten eingesetzt werden können.

Apple CEO Tim Cook hat mehrmals die Möglichkeiten von Augmented Reality angesprochen und gesagt, dass er AR als "tiefgründig" ansieht, weil die Technologie "die menschliche Leistung verstärkt, anstatt Menschen zu isolieren".

