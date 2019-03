08.03.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



08.03.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Es gibt Gerüchte, nach denen Apple an Augmented Reality- und Virtual Reality- Brillen arbeitet. Die Modelle anderer Hersteller sind im Dauerbetrieb meist unkomfortabel. Apple will es besser machen.

Apple will eine eigene Methode für die Konstruktion von Augmented-Reality-Brillen etablieren, die deutlich ergonomischer ist. Dazu wurden in den USA jetzt Patente angemeldet, die die Befestigung deutlich angenehmer machen sollen.

Es wurde immer wieder gemunkelt, dass Apple eine Form von AR-Brillen oder ein Headset entwickelt, das ein AR- oder VR-Erlebnis bietet. Die Berichte reichen bis zum November 2017 zurück. Das Projekt soll angeblich den Codenamen "T288" tragen. Angeblich sollen Displays mit 8K-Auflösung für jedes Auge zum Einsatz kommen und ein abgespecktes iOS-Betriebssystem.

Die Patentanmeldungen, die vom U.S. Patent and Trademark Office jetzt veröffentlicht wurden, darauf hin, dass Apple daran arbeitet, Probleme im Zusammenhang mit der Ergonomie zu lösen. Eine betrifft den Bedienkomfort, die andere den Schutz der Komponenten vor Beschädigungen.

Die erste Patentanmeldung, ein "Head Mounted Display mit Verstellmechanismus", beschreibt, wie ein Headset getragen werden kann: Das skizzierte Headset im Stil einer Skibrille wird mit einem verstellbaren Band am Kopf befestigt. Ein Elektromotor stellt das Band nach. Alternativ können auch kleine Luftkammern aufgeblasen werden, um die Brille der Kopfform anzupassen.

Apple schlägt vor, dass das System eine Eyetracking-Funktion verwenden sollte, um den Abstand zwischen den Objektiven und der Display-Anordnung sowie die Augen des Benutzers zu überwachen. Dies könnte helfen, das visuelle Erlebnis zu verbessern und zu erkennen, ob das Headset fest genug am Kopf des Benutzers sitzt.

Die andere Patentanmeldung betrifft die "Thermoregulierung für ein am Kopf montiertes Display“. Dabei geht es darum, die Temperaturentwicklung der Hardware in den Griff zu bekommen. Apple will einen Lüfter einsetzen, um die Hardware zu kühlen. Der Luftstrom soll natürlich nicht in die Augen des Trägers geraten, weshalb Apple über entsprechende Abdichtungen der Augenkammer nachdenkt. Dennoch soll auch diese gekühlt werden, damit der Nutzer nicht schwitzt.

Apple reicht wöchentlich zahlreiche Patente ein und nicht aus jedem wird ein Produkt. Diese Patentanmeldungen bedeuten also nicht, dass bald eine AR/VR-Brille von Apple das Licht erblickt.

