23.09.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Der neue Mac Pro soll im gleichen Werk im texanischen Austin gebaut werden, wie das Vorgängermodell, teilte Apple mit, nachdem das Unternehmen einige Zollvergünstigungen erhalten hat.

Apple knickt vor Trumps Forderung, in den USA zu produzieren, offenbar ein und hat offiziell mitgeteilt, den neuen Mac Pro in den USA zu bauen. Die neue Generation des Mac Pro wurde auf der Worldwide Developer Conference im Juni 2019 vorgestellt und ist noch nicht im Handel erhältich. Apple wollte dass Gerät erst in China bauen, hat nun aber umgedacht. Apple baut den Mac Pro seit 2013 in Texas.

Der neue Mac Pro wird Komponenten enthalten, die von mehr als einem Dutzend amerikanischer Unternehmen entwickelt und hergestellt werden, so Apple. Hersteller und Lieferanten in Arizona, Maine, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Texas und Vermont, einschließlich Intersil und ON Semiconductor, sind laut Apple mit an Bord.

"Der Mac Pro ist Apples leistungsfähigster Computer aller Zeiten und wir sind stolz darauf, ihn in Austin zu bauen. Wir danken der Verwaltung für ihre Unterstützung, die diese Möglichkeit ermöglicht", so Tim Cook, Chef von Apple. "Wir glauben fest an die Kraft der amerikanischen Innovation. Deshalb wird jedes Apple-Produkt in den USA entwickelt und konstruiert und besteht aus Teilen aus 36 Staaten.

Apple liefert den Mac Pro ab Herbst 2019 aus. In der günstigsten Konfiguration mit acht CPU-Kernen, 32 GByte RAM, Radeon Pro 580X und 256 GByte großer SSD soll er 6.000 US-Dollar vor Steuern kosten. Die Modelle mit mehr Prozessorleistung, besseren Grafikkarten und mehr Speicher kosten erheblich mehr und gehen bis zu eine Preis eines gut ausgestatteten Kleinwagens hinauf.

