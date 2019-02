Im Mai 1998 stellte Apple den iMac vor, und zwar geschichtsträchtig mit einem Werbespot, den wir noch heute in Erinnerung haben, und der an den Sci-Fi-Roman „1984“ von George Orwell anspielt.

Kultige Hardware: So bunt trieb es Apple damals. Erinnern Sie sich an die Zeit vor gut zwanzig Jahren, als Steve Jobs zurück zu Apple kehrte und das Ruder rumriss? Eines der Prunkstücke aus dieser Zeit ist der iMac, den das Unternehmen in vielen kultigen Farben auf den Markt brachte. Der Vorgänger des heutigen MacBooks, das damalige iBook, wurde dann aber mindestens genauso bunt. So bunt waren Apples Produkte danach lange nicht mehr.