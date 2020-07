Apple verschenkt AirPods an Studenten: Das sind die Bedingungen

Es ist bislang ein ungewöhnliches Jahr. Neben der Corona-Pandemie macht auch Apples vieles anders – manches Virus-bedingt und manches nicht. Etwa veröffentlichte man zahlreiche neue Hardware ohne großes Event nur mit Pressemitteilungen über mehrere Wochen verteilt, während die Entwicklerkonferenz völlig digital stattfand.

Back to School: Alles beim Alten? Fast!

Doch Apples „Back to School“-Aktion ist geblieben, hat sich aber auch leicht verändert. Normalerweise gab Apple in den vergangenen Jahren Studenten, Lehrkräften und Uni-Mitarbeitern Beats-Kopfhörer als besonderes Extra für einzelne Käufe mit. In diesem Jahr gibt Apple allerdings AirPods dazu, wenn man als berechtigte Person im Bildungsbereich einen Mac (außer Mac Pro oder Mac mini) oder ein iPad (auch iPad Air und iPad Pro) kauft. Sollten dir die normalen AirPods nicht gefallen, dann lässt sich gegen einen geringen Aufpreis auf die AirPods mit drahtlosem Ladecase oder gar auf die AirPods Pro wechseln. Du zahlst nur die Differenz.

Weitere Angebote für Bildungskunden verfügbar

Neben den kostenlosen AirPods räumt Apple Studenten und anderen berechtigten Personen weitere Rabatte ein. So kannst du etwa auch bei anderem Zubehör wie dem Apple Pencil oder dem Magic Keyboard und sogar Softwareprodukten sparen. Außerdem bietet man auch die Garantieverlängerung AppleCare+ für 20 Prozent weniger an. Wem das noch nicht reicht, der kann auch Apple-Dienste wie Apple Music oder Apple TV+ günstiger erhalten.

Neben den genannten Voraussetzung musst du dich allerdings nicht beeilen wie sonst. In diesem Jahr läuft die „Back to School“-Aktion vom 9. Juli bis zum 29. Oktober, sodass das du ausreichend Zeit hast, dich zu entscheiden.

Was haltet ihr von Apples diesjähriger „Back to School“-Aktion? Werdet ihr bei dem Angebot zuschlagen oder wünscht ihr euch mehr solche Aktionen seitens Apple? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.