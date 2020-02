Apple AirTags: Komplett wasserdicht und drahtlos aufladbar

Das ist bislang über die AirTags bekannt

Bereits zur Vorstellung des iPhone 11 erwarteten Experten, dass Apple auch ein gänzlich neues Produkt vorstellt. Dabei kamen bereits im Frühjahr 2019 Gerüchte über einen Tile-Konkurrenten von Apple hervor. Laut diesen plant das Unternehmen die Einführung eines kleinen Geräts, einem sogenannten Tag, welcher sich an Gegenständen befestigen und per iPhone aufspüren lässt. Apple soll dazu nicht nur auf Bluetooth setzen, sondern auch die Ultrabreitband-Technologie verwenden, um sogar Richtungen korrekt anzuzeigen. Ein entsprechender Chip ist bereits im iPhone 11 verbaut, findet allerdings aktuell keine größere Verwendung.

AirTags vielleicht in diesem Jahr?

Nach der Zusammenführung der iPhone-Suche-App und der Freunde-App in die neue „Wo ist?“-App sollen dort auch die AirTags dort getrackt werden können. Wie die japanische Website MacOtakara nun berichtet, sollen die AirTags gänzlich wasserdicht sein, sodass die Einsatzmöglichkeiten nochmals höher ausfallen. Anders als bei der Konkurrenz will man zudem nicht auf austauschbare Batterien setzen, sondern auf eine wiederaufladbare Lösung. Der Website zufolge soll dies mit einem magnetischem Ladegerät erfolgen, das dem der Apple Watch sehr ähnlich ist. Dies würde unnötige Öffnungen verhindern und zudem ein einfaches Laden auch an schwer zugänglichen Stellen erlauben, da sich der Magnet stets am Platz hält.

Unklar ist weiterhin, wann Apple die AirTags vorstellen wird. Während bereits mehrere mögliche Termine verstrichen sind, könnten die neuen Gerüchte auf eine nahende Veröffentlichung hindeuten.



