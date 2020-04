AppleCare für iPhone SE günstiger als für das iPhone 8

Mit einem Preis von 480 Euro ist das frisch angekündigte iPhone SE ein absoluter Preisknaller und bringt neuen Wind in Apples Portfolio, nachdem man sich zuletzt vor allem auf hochpreisige Geräte spezialisierte. Apple ersetzte damit das bislang günstige Einsteigermodell: das iPhone 8. Das Gerät von 2017 stand dem neuen iPhone SE Modell, bietet aber ein deutlich besseres Preisleistungsverhältnis an. Dies wird auch beim Support deutlich, dessen Einstiegspreis Apple um 50 Prozent senkte.

AppleCare+ deutlich günstiger

Wer sein iPhone 8 bislang mit AppleCare+ gegen Schäden abdecken wollte, musste Apple rund 150 Euro zahlen. Kein Pappenstiel, wenn man bedenkt, dass manche Händler die Geräte bereits ab 250 Euro anbieten. Umso erfreulicher ist es daher, dass Apple für den Schutz des iPhone SE lediglich 100 Euro verlangt. Damit verlängerst du den Hardwareschutz auf zwei Jahre und deckt bis zu zwei Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung ab. Besonders günstig sind übrigens dann Schäden am Display. Für diese verlangt Apple nämlich nur 30 Euro, während für andere Schäden 100 Euro fällig werden. Zusätzlich erhalten Käufer von AppleCare+ auch umfassenden Telefonsupport von Apple bei Problemen während der gesamten Laufzeit.

Anders als in den USA bietet Apple hierzulande leider nicht den aufpreispflichtigen Zusatz für Diebstahl und verlorene Geräte an. Apple sollte hier unbedingt nacharbeiten und die Option auch in Deutschland einführen.

