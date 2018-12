Für Apple-Produkte gibt es Zubehörhersteller und Zubehörhersteller mit MFi-Zertifizierung. Letztere sind von Apple im Rahmen des „Made For iPhone“-Programms offiziell anerkannt und werden dementsprechend unterstützt. In der letzten Woche kündigte man ein kleine Änderung an, die allerdings erst im kommenden Jahr Verwendung finden wird. Ab sofort dürfen Zubehörhersteller nämlich eigene Lighting-auf-USB-C-Kabel anbieten.