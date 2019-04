24.04.2019 - 13:07 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



24.04.2019 - 13:07 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Vor fast einem Monat stellte Apple die Pläne für den eigenen Videostreamdienst Apple TV+ vor. Fast zeitgleich und bisher völlig unbemerkt hatte das Unternehmen auch einen neuen YouTube-Kanal ins Leben gerufen. Seither wird dieser stetig mit Leben und interessanten Inhalten befüllt. Diese reichen von einfachen Trailer über exklusive Ausschnitte bis hinzu kleinen Specials wie Interviews und Blicke hinter die Kulissen.

Still und heimlich hatte Apple kürzlich einen eigenen „Apple TV“-Kanal auf YouTube angelegt. Die Kollegen von MacStories entdeckten nun den neuen Apple-Kanal, der bereits mehr als 50 Videos umfasst. Neben Videos zu Apple TV+ finden Sie dort auch interessante Clips zu Game of Thrones, Captain Marvel, Star Wars Episode IX sowie Toy Story 4.

Zusätzlich bietet „Apple TV“ auf YouTube auch exklusive Interviews, „Behind the Scene“-Berichte sowie kurze Ausschnitte aus Filmen und Serien. Leider fehlt es dem Kanal an einer wichtigen Sache: Noch immer gibt es keine längeren Trailer zu den von Apple produzierten Filmen und Serien, die in diesem Herbst veröffentlicht werden sollen. An eigenen Inhalten bietet man derzeit nur Clips aus Carpool Karaoke.

Weshalb Apple einen weiteren YouTube-Kanal gestartet hat, ist unklar. Bisher zeigte man Trailer und Clips in iTunes und ließ andere Wiedergabemöglichkeiten außen vor. Zudem könnte Apple durch den zusätzlichen Kanal den Hauptkanal weniger mit Inhalten zu Serien und Filmen überfluten, da dieser traditionell eher für Produktvorstellungen sowie Anleitungen und Werbespots genutzt wird.

