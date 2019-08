Erst kürzlich wurde bekannt, dass Apple externe Dienstleister damit beauftragt hat, um aufgezeichnete Siri-Gespräche auf die korrekte Erkennung zu kontrollieren. Da Apple bislang nicht auf diesen Umstand hinwies, geriet dieser Qualitätssicherungsprozess schnell in die Kritik. Das Unternehmen reagiert umgehend und stellte das Mithören mit sofortiger Wirkung ein. Dennoch fühlten sich einige Nutzer zu Recht um Ihre Privatsphäre betrogen, da Apple zuvor keine Erlaubnis für die Nutzung der Daten einholte. Nun sieht sich das Unternehmen einer Klage gegenüber. Apple wird vorgeworfen, dass sie „ungesetzlich und vorsätzlich die vertrauliche Kommunikation von Individuen ohne ihr Einverständnis aufgenommen haben“. Damit verletzte man das kalifornische Datenschutzgesetz.

Siri Devices are only supposed to record conversations preceded by the utterance of "Hey Siri" (a "wake phrase") or through a specific gesture, such as pressing the home button on a device for a specified amount of time. California law prohibits the recording of oral communications without the consent of all parties to the communication.

Individuals who have purchased or used Siri Devices and interacted with Siri have not consented to Apple recording conversations where "Hey Siri" was not uttered or where they did not otherwise perform a gesture intending to activate Siri, such as pressing and holding down the home button on a device for a certain period of time.