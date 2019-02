10.02.2019 - 10:52 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Der in New York ansässige Jay Brodsky hat eine Sammelklage gegen Apple eingereicht und behauptet, dass die so genannte "Zwangspolitik" des Unternehmens, Kunden die Zwei-Faktor-Authentifizierung nach einer zweiwöchigen Nachfrist nicht deaktivieren zu lassen, sowohl unbequem ist als auch gegen eine Vielzahl kalifornischer Gesetze verstößt.

In der Klage wird behauptet, dass Brodsky "und Millionen andere Verbraucher im ganzen Land Schaden genommen haben und erleiden" und "wirtschaftliche Verluste" als Folge von Apples "Beeinträchtigung der Nutzung ihrer persönlichen Geräte und Verschwendung ihrer persönlichen Zeit durch die Zeitverschwendung für die Anmeldung".

Das mag auf den ersten Blick etwas verwirren, wenn das Support-Dokument nicht kennt, in dem Apple schreibt, dass man Kunden daran hindert, die Zwei-Faktor-Authentifizierung nach zwei Wochen abzuschalten, weil "bestimmte Funktionen in den neuesten Versionen von iOS und macOS diese zusätzliche Sicherheitsstufe erfordern“.

Apple schreibt: „Wenn Sie Ihr Konto kürzlich aktualisiert haben, können Sie sich für zwei Wochen abmelden. Öffnen Sie einfach Ihre Anmeldebestätigung und klicken Sie auf den Link, um zu Ihren vorherigen Sicherheitseinstellungen zurückzukehren. Denken Sie daran, dass dies Ihr Konto weniger sicher macht und bedeutet, dass Sie keine Funktionen verwenden können, die eine höhere Sicherheit erfordern.“

Die Klage geht jedoch noch weiter. Der Kläger behauptet, dass Apple im September 2015 ein Software-Update veröffentlicht hat, das eine Zwei-Faktor-Authentifizierung an Brodskys Apple ID ohne sein Wissen oder seine Zustimmung ermöglichte. Apple bietet tatsächlich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung auf Opt-in-Basis an.

Brodsky behauptet auch, dass bei jedem Einschalten eines Apple-Geräts eine Zwei-Faktor-Authentifizierung erforderlich ist. Das stimmt definitiv nicht. Außerdem würde der Anmeldeprozess über die zusätzliche Sicherheitsschicht zwei bis fünf Minuten dauern. Unserer Erfahrung nach stimmt das ebenfalls nicht - es dauert etwa 20 Sekunden länger.

Brodsky wirft Apple vor, gegen den U.S. Computer Fraud and Abuse Act, Kaliforniens „Invasion of Privacy Act“ und andere Gesetze zu verstoßen. Er verlangt Schadensersatz sowie ein Urteil, das Apple daran hindert, "einem Benutzer nicht zu erlauben, sein eigenes Protokollierungs- und Sicherheitsverfahren zu wählen“.

