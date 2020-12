Apple Watch: Tim Cook verspricht zahlreiche neue Sensoren

Die Apple Watch Series 6 verfügt über einen neuen Sensor zum Messen des Sauerstoffgehalts im Blut - soweit so gut. Doch künftige Modelle sollen noch viel mehr messen können. Das sagte Tim Cook anlässlich der Einführung der Apple Watch Series 6 und Apple Fitness+. In einem Podcast sagte der Apple-Chef, dass die Apple Watch der Zukunft viel mehr können wird.

Die Smartwatch sei noch in einem sehr frühen Zustand - im Labor würden schon unglaubliche Sachen getestet, verriet Cook, ohne natürlich auf Details einzugehen. "Denken Sie an die Anzahl der Sensoren in Ihrem Auto nach", sagte Cook und fügte hinzu, "und wahrscheinlich ist Ihr Körper viel wichtiger als Ihr Auto".

Apples erste Uhr war ein besserer Schrittzähler mit Pulsmesser, danach kamen EKG und Sturzerkennung und nun die Blutsauerstoffmessung hinzu.

Welche Sensoren in Zukunft kommen könnten, ist nicht gesagt worden. Mac Life schätzt, dass Apple fieberhaft an einem Sensor für die Blutzuckermessung arbeitet, der rein optisch funktioniert. Das wäre ein gigantischer Durchbruch und wenn das System zuverlässig ist, auch ein großer Umsatzbringer für Apple. Außerdem könnte Apple einen Sensor für Umweltgifte entwickeln, den andere Hersteller schon in einigen Geräten für das Heim einbauen, doch die Miniaturisierung ist noch nicht weit genug fortgeschritten, dies in ein Uhrengehäuse zu integrieren.

Was denkst du - was wird Apple in die Smartwatch künftig noch alles einbauen? Lasse deiner Phantasie freien Lauf und schreibe es in die Kommentare!