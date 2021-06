Apple Watch Series 7: Längere Laufzeit und mehr Farben geplant?

Die Apple Watch ist seit Ihrer Ankündigung im September 2014 optisch nahezu unverändert. Natürlich führte Apple ein paar neue Farben und Materiailen ein, aber am grundsätzlichen Design änderte sich dabei kaum etwas. Dies könnte sich 2021 durchaus ändern.

Apple Watch Series 7: Neues Design mit besserer Batterie

Im Laufe der Jahre überarbeitete Apple das Display, den Lautsprecher sowie den Sensoren der Apple Watch. Optisch blieb man sich jedoch treu, sodass die Armbänder von der ersten Generation bis hin zu den neuesten Modellen kompatibel sind und umgekehrt. Laut Analysten Ming-Chi Kuo soll Apple an einem neuen Design arbeiten, dass in diesem Jahr erscheint. Während er von einer signifikanten Änderung spricht, ließ er Details offen. Es ist davon auszugehen, dass das neue Modell kantiger wird und sich in das Design von iPhone 12, iPad Pro und den Macs einfügt. Mit dem Generationssprung soll es auch neue Farben geben: Aktuell wird spekuliert, dass Apple nach dem Blau im vergangenen Jahr auf Grün setzen wird.

Sensoren folgen der Batterie

Wie die taiwanesische Seite UDN berichtet, soll Apple nicht nur mehrere neue Farben planen, sondern den Fokus ganz klar auf die Akkulaufzeit legen. Dem Bericht zufolge wird ein neuer schmalerer S7-Chip erwartet, der mehr Platz im Gehäuse schafft. Diesen freien Raum will das Unternehmen wohl nicht für zusätzliche Sensoren verwenden, sondern eine größere Batterie integrieren, um die Akkulaufzeit zu erhöhen und konkurrenzfähiger zu machen. Gleichzeitig soll die Größe der neuen Modelle nicht anwachsen.

Neue Sensoren dürften damit für 2021 vom Tisch sein. Dennoch soll Apple an einer nicht-invasiven Methode arbeiten, um den Blutzucker zu messen. Laut diversen Leaks könnte das Unternehmen davon noch ein bis zwei Jahre entfernt sein.

Wie viel Akkulaufzeit sollte die Apple Watch Series 7 haben, um für euch besonders attraktiv zu sein? Reichen euch 24 Stunden oder sollten es doch schon zwei Tage sein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

