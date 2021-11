iOS 15: So macht deine Apple Watch Siri sicherer

iOS 15 verbesserte das Entsperren mit der Apple Watch

Obwohl wir uns nicht extra eine Pandemie dafür gewünscht hätten, nahm sie Apple zum Anlass, um das Entsperren mittels Apple Watch einzuführen. Die Funktion erschien gemeinsam mit iOS 14.5 und erlaubt dir, dein iPhone trotz Maske zu entsperren. Allerdings lässt Apple einiges Potenzial dabei liegen, da das Feature lediglich das Entsperren erlaubt. Funktionen wie der Login per Face ID oder das Zahlen mit Apple Pay werden nicht abgedeckt. Mit iOS 15 kommt immerhin etwas Bewegung in die noch junge Thematik. In den Einstellungen des Features heißt es ab sofort:

Verwende die sichere Verbindung zu deiner Apple Watch für Siri-Anfragen oder zum Entsperren deines iPhone, wenn ein Gegenstand wie eine Maske Face ID daran hindert, dein Gesicht zu erkennen. Deine Apple Watch muss durch einen Code geschützt und entsperrt sein und sich an deinem Handgelenk in der Nähe befinden.

Somit erlaubt dir Apple zukünftig, dass du Siri um persönliche Anfragen wie das Vorlesen von Nachrichten oder das Ändern von Systemeinstellungen bitten kannst, ohne das iPhone in die Hand zu nehmen.

Apples kleine Schritte machen Lust auf mehr

Lange bevor das Coronavirus die Welt fest in den Griff nahm, wünschten wir uns die Funktion bereits. Immerhin hatte Apple schon bei der Zusammenarbeit zwischen macOS und watchOS bewiesen, dass es funktionieren kann. Mit iOS 14.5 erschien das Feature dann für das iPhone und erlaubt seither das unkomplizierte Entsperren trotz Maske. Apples nächster Schritt ist sehr willkommen und macht Hoffnung, dass weitere folgen. Wir denken da speziell an die Passworteingabe, die durch die Maske derzeit wieder notwendig ist, wenn man sich in verschiedene Websites und Apps einloggen möchte. Eventuell reicht Apple die Funktion zu einem späteren Zeitpunkt nach.

Was haltet ihr von dem Entsperren mittels Apple Watch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

