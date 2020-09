Apple Watch Series 6: Kommt die smarte Uhr in einer neuen Farbe?

Überraschend wird Apple am 14.September ein digitales Even abhalten. Anders als in den Vorjahren soll die Apple Watch im Mittelpunkt stehen, während das iPhone 12 erst im Oktober erscheint. Dennoch wird nicht weniger über die Neuheiten spekuliert. Bereits die Einladung lädt dazu ein.

Apple Watch Series 6: Es wird bunter

Könnte Apple uns an der Nase herumführen? Zunächst nahm man nämlich an, dass die Farbgebung der Einladung auf die neue iPhone-Farbe „Mitternachtsblau“ anspielt. Jedoch könnte es ganz anders kommen. Wie der zuverlässige Leaker L0vetodream auf Twitter mitteilte, soll Apple auch für die Apple Watch eine neue Farbe planen. Dabei ist sehr gut denkbar, dass diese nur für das günstigere Modell mit Aluminium-Gehäuse verfügbar sein wird. Vielleicht wird sie blau und würde damit zum neuen iPhone passen.

new color for Apple Watch — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 13, 2020

Daneben gab der Leaker auch zu verstehen, dass Apple eine Schnellladefunktion für die Apple Watch Series 6 plant. Ungewöhnlich wäre dieser Schritt keinesfalls, da man mit watchOS 7 einen Schlaftracker einführt und dieser für eine korrekte Funktion rund 30 Prozent Restakku benötigt. Könnte man diesen Wert in weniger als fünf Minuten nachladen, wäre dies eine große Sache, da die Watch traditionell eher langsam lädt.

Wann ist die Apple Watch Series 6 verfügbar?

Äußerst vage ist allerdings die letzte Aussage des Leakers. In einem Tweet sagte er nur kryptisch „online Sep 15“ und könnte damit meinen, dass man mindestens eines der neuangekündigten Apple-Geräte bereits am 15. September im Anschluss an die Keynote bestellen kann. Unklar ist jedoch, ob er die Watch meint oder das iPad Air 4. Üblicherweise sind eher Tablets direkt nach der Vorstellung bestellbar, während der Vorbestellstart der Apple Watch meist einige Tage später ist.

online Sep 15 — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 13, 2020

Der neuste Leak brachte zwar einige neue Informationen mit sich, aber wirklich schlauer sind wir durch die teils kryptischen Aussagen nicht. Wir sind daher gespannt, welche neuen Funktionen und Ausführungen Apple für die Apple Watch Series 6 plant.

In welcher Farbe möchtet ihr die Apple Watch Series 6 sehen? Lasst es uns wissen.