Am Dienstagabend stellt Apple natürlich nicht nur neue iPhone-Modelle, sondern auch die Apple Watch Series 5 vor. Dabei ändert sich nicht nur beim Material der Außenhaut etwas. Alle Neuerungen und Funktionen der Smartwatch im Überblick.

Die Apple Watch ist definitiv eine Erfolgsgeschichte, schaffte es Apple doch im zweiten Quartal 2019 mit seiner Smartwatch auf einen Marktanteile von 46 Prozent. Damit dominiert man ganz klar den Markt, denn zum Beispiel Samsung erreicht mit nur knapp 16 Prozent den zweiten Platz. Die nun neu vorgestellte Serie 5 soll diese Erfolgsgeschichte fortsetzen.

Apple Watch Series 5: Das Display bleibt an

Eine Funktion die sich viele Nutzer bereits seit Jahren wünschen erfüllt Apple nun: Das Display der Series 5 bleibt nun auf Wunsch immer an. Auch dann, wenn der Nutzer nicht auf die Uhr sieht. Bisher aktivierte sich das Display nur, wenn auch das Handgelenk angehoben wurde. Ermöglicht wird dies durch ein neue Display, welches automatisch zwischen 1 und 60 Hz wechseln kann. Wird die Apple Watch zum Beispiel gerade nicht aktiv genutzt, reduziert das Display die Frequenz. Auch ein neuer Lichtsensor ermöglicht eine genauere Anpassung an die Umgebungshelligkeit. So verspricht Apple weiterhin eine Akkulaufzeit von 18 Stunden – auch mit immer aktiviertem Display.

Neue Materialien bei der Apple Watch 5: Keramik und Titan

Beim Design wagt Apple weiterhin keine großen Sprünge. Seit der Vorstellung der ersten Generation der Smartwatch, ist diese äußerlich fast unverändert geblieben. Lediglich das Display vergrößerte sich beim Vorjahresmodell und das Gehäuse wurde minimal schlanker. Während also auch die neue Apple Watch sofort als eine solche zu erkennen ist, ändert sich doch etwas beim Material, denn Keramik kehrt als Variante zurück. Bereits die Series 2 und 3 konnten wahlweise mit einem Gehäuse aus Keramik bestellt werden. Bei der Series 4 verschwand der Werkstoff aber klammheimlich wieder in der Auswahlliste. Völlig neu hingegen ist das neue Leichtmetall Titan. Die Apple Watch Series 5 ist wahlweise in zwei verschiedenen Farbvarianten mit gebürstetem Titan verfügbar.

Die Vorteile von Titan und Keramik Die zwei Materialien Titan und Keramik werden schon seit Jahrzehnten für Armbanduhren eingesetzt. Keramik ist deutlich härter als Edelstahl, kratzfest und für Allergiker geeignet. Titan ist genauso kratzfest wie Edelstahl, allerdings deutlich leichter. Das Metall wird auch wegen seiner grauen Farbe gerne für Uhren verwendet. Auch Titan ist für Allergiker geeignet.

Neu: Integrierter Kompass

Während das Äußere also neue Materialien erhält, verbaut Apple im Inneren nun erstmals einen Kompass. Dieser ist entweder in einer eigenen App auf der Apple Watch verfügbar oder kann als Applikation auf dem Zifferblatt genutzt werden. Er zeigt dabei selbst dann die Himmelsrichtung an, wenn kein iPhone mit der Apple Watch gekoppelt ist. Apple sieht hier besonders Wanderer als mögliche Kunden.

Internationaler Notruf

Alle Modelle der Apple Watch Series 5 mit integriertem LTE-Modul können weltweit Notrufe absetzen, falls ihr Nutzer dies wünscht.

Preis und Verfügbarkeit

In den USA wird die Apple Watch Series 5 ab 449 Euro kosten und ist ab dem 10. September vorbestellbar. Die Titanium-Variante startet bei 849 Euro. Für die Version mit Keramik-Gehäuse werden mindestens 1.399 Euro fällig. Der Verkaufsstart ist von Apple für den 20. September vorgesehen.

Series 3 weiterhin erhältlich – und deutlich günstiger

Apple bietet das Vorgängermodell der Apple Watch Series 3 weiterhin an, reduziert den Preis allerdings deutlich. So kostet die Smartwatch nun ab 229 Euro.

Dieser Artikel wird regelmäßig um weitere Informationen ergänzt.

