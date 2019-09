Apple Watch Series 3 mit Sportarmband (Bild: Apple)

Apple Watch Series 3 deutlich günstiger. Wenn Sie Apples Präsentation im Steve Jobs Theatre verfolgt haben, sind Sie sicher auf die Ankündigung der neuen Apple Watch Series 5 gestolpert. Doch daneben gibt es eine weitere gute Neuigkeit. Denn mit der Einführung des neuen Modells wird der Preis für die Series 3 Watch drastisch gesenkt, und zwar auf 229 Euro.

Sie haben noch keine Smartwatch, wollen aber in Zukunft eine kaufen?

Apple reduziert Watch Series 3

Dann haben Sie nun eine breite Auswahl an Modellen und vor allem ein durchaus leistungsfähiges Gerät mit diversen Features zu einem günstigen Preis. Der Hersteller bietet das Modell ab 229 Euro an.

Das kann die Watch Series 3

Tatsächlich ist die Series 3 kein schlechtes Modell. Natürlich unterstützt das Gerät auch das neuste Betriebssystem watchOS 6.

Es nutzt den Apple S3 als Prozessor und ist wahlweise in Modellen mit GPS oder mit LTE-Mobilfunk-Konnektivität enthalten. Dazu nutzt die Smartwatch eine eSIM. Alle drei großen Anbieter in Deutschland bieten so eine mittlerweile an.

Deutlich schneller als S2

Im Vergleich zur Series 2 bietet die CPU der Series 3 bis zu 70 Prozent Geschwindigkeitszuwachs und erlaubt so auch Antworten von Siri.

Natürlich können Sie dank NFC auch mit der Series 3 Apple Pay verwenden. Und wasserdicht ist die Watch Series 3 auch, in dem Maße, dass Sie damit getrost im Schwimmbad Ihre Bahnen schwimmen können.

