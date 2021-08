Verletzter überlebt dank Sturzerkennung der Apple Watch

In Long Island ist ein Mann auf der Toilette schwer gestürzt und wurde ohnmächtig. Die Geschichte passierte nicht in der Freizeit oder bei der Arbeit, sondern an einem höchst ungewöhnlichen Ort: dem Krankenhaus. Dort war der 25-Jährige, der zuvor tagelang über Schmerzen Unterleib klagte, wie der US-Sender ABC berichtet.

Zum Glück trug der Patient seine Apple Watch und hatte Empfang auf der Toilette.

„Ich erinnere mich, dass ich mir die Hände gewaschen habe und mir dachte, dass etwas geschieht“, sagte das Unfallopfer gegenüber ABC. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich zu Boden gefallen bin oder mir den Kopf angeschlagen habe, oder an irgendetwas von dem, was danach passierte.“ Das ist bei Stürzen nichts Ungewöhnliches.

Die Apple Watch erkannte den Sturz und informierte, weil der Patient nicht reagierte, dessen Notfallkontakt – seinen Vater. Der war zum Glück im Krankenhaus und konnte sofort reagieren.

Der Sturz muss sehr heftig gewesen sein. Neben einem Schädelbasisbruch gab es Einblutungen im Gehirn. Eine Notoperation war notwendig.

Apple hat die Sturzerkennungsfunktion der Apple Watch Series 4 eingebaut. Sie ist bei jüngeren Personen nicht automatisch aktiviert, lässt sich aber einschalten. Nach einem erkannten Sturz hat der oder die Verunfallte 45 Sekunden Zeit, die Alarmierung abzubrechen. Ansonsten sendet die Apple Watch an vorher hinterlegte Notfallkontakte eine Nachricht. Hast du die Sturzerkennung schon einmal ausgelöst? Hat sich die Uhr getäuscht oder war das genau richtig? Schreibe uns gerne deine Geschichte!

