Apple Watch: Diese App solltest du unbedingt installieren

Eigene Komplikationen für deine Apple Watch lassen sich mit der App Watchsmith ganz einfach erstellen. Sogar dynamische Komplikationen sind möglich. Ein neues Update bringt dabei noch mehr Bewegung ein. Der Entwickler David Smith hat nämlich interaktive Karten hinzugefügt, die so nicht in watchOS enthalten sind. Daher hat er sich ein System überlegt, um das Kartenmaterial dynamischer zu gestalten. Dies umfasst Funktionen wie Zoom, Interaktionen und Einblendungen.

Watchsmith verbessert die Apple Watch

Die neuen Karten lassen sich problemlos in Watchsmith verwenden und zeigen dabei auch Wetterdaten an, während man einfach mit der Digital Crown in das Material hinein- oder hinauszoomen kann. Zusätzlich gibt dir die App die Möglichkeit dein Training in der Natur genau nachzuverfolgen. Passend dazu gibt es dann eine Zusammenfassung.

Jedoch gibt es einen Haken. Für ein paar der Funktionen benötigst du ein Premium-Abonnement, während die App grundsätzlich kostenlos im App Store verfügbar ist. Allerdings kannst du die App beispielsweise nutzen, um Workout-Daten auf dem Zifferblatt anzuzeigen.

Die App ist eine gute Ergänzung für jede Apple Watch und gibt dir mehr Freiraum bei der Gestaltung deines Zifferblattes.

