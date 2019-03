06.03.2019 - 10:50 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



06.03.2019 - 10:50 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In den letzten Wochen und Monaten betonte Apple immer wieder, dass man daran arbeitet, um neue Funktion in einzelne Regionen bringen. Nachdem Apple Pay seit Dezember 2018 auch hierzulande verfügbar ist, dürfte bei vielen Nutzer das EKG-Feature der Apple Watch auf der Wunschliste nach oben gerutscht sein. Nun sind neue Hinweise aufgetaucht, die auf eine baldige Veröffentlichung der Funktion hindeuten könnten.

Wie die Website iPhone-Ticker aktuell berichtet, findet sich in der der aktuellen Beta zu watchOS 5.2 ein entsprechender Hinweis wieder. Laut der Seite wird für das Zifferblatt „Infograph“ nämlich bereits die Komplikation „EKG“ angezeigt. Zwar ist die Auswahl in der neuen Beta schon möglich, aber auf der Apple Watch wird diese nicht angezeigt und ist damit nicht verwendbar. Ähnlich ging das Unternehmen schon bei der Einführung in den USA vor und hatte in der Beta einige Teile des Features angezeigt, aber nutzbar waren sie auch damals nicht, bevor die öffentliche Version erschien.

EKG: Ein Feature mit regionaler Sperre

Während Apple die Funktion groß auf dem iPhone-XS-Event im letzten September ankündigte, veröffentlichte man die Funktion erst einige Zeit nach der Apple Watch Series 4. Auch sonst gab es eine Änderung. In der Regel ließen sich Funktionen wie Apple Pay, iTunes Radio und mehr auch in anderen Ländern freischalten, wenn man die Region änderte. Beim EKG-Feature ging man einen anderen Weg und koppelte die Sperre an den Verkaufsort, sodass nur für in den USA gekaufte Modelle der Series 4 das EKG-Feature aktuell verfügbar ist.

Natürlich geben die Hinweise Hoffnung, dass bald auch in Deutschland veröffentlicht wird. Jedoch gab es einen solchen Hinweis schon zuvor in anderen Software-Versionen. Damit der neue überarbeitete Sensor jedoch nicht ungenutzt bleibt, können Sie ihn auch für die Pulsmessung nutzen. Wie das funktioniert, erklären wir Ihnen hier.

Anzeige