Apple Watch: Mit dieser App findest du neue Zifferblätter

Mit der Apple Watch Series 6 bietet dir Apple bereits zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten durch neue Gehäusefarben sowie die neuen Armbänder. Die Anpassung kannst du mit deinem persönlichen Ziffernblatt natürlich auf eine andere Stufe bringen. Allerdings war es bislang nicht so einfach möglich, dass du deine Kreationen mit anderen Nutzern teilen konntest. Vielmehr konnte man nur eine Vorlage liefern, die man teils mühselig nachbasteln konnte. watchOS 7 ändert dies und erlaubt dir erstmals auch das Teilen deiner Zifferblätter samt Komplikationen.

App Store für Zifferblätter

Mit Facer bietet man dir bereits seit Jahren zahlreiche Inspirationen für deine Smartwatch mit WearOS oder auch die Apple Watch. Anders als die Konkurrenz erlaubt Apple keine Zifferblätter von Drittanbietern, sodass Facer einen anderen Weg geht und dir seit watchOS 7 nicht nur Inspirationen zeigt, sondern sich die neue Teilen-Funktion zu eigen macht. Dadurch brauchst du die Vorlagen nicht mehr nachstellen, sondern kannst sie quasi direkt herunterladen und verwenden.

Facer wird dadurch zum Drehpunkt für coole Zifferblatt-Designs und lädt zum Entdecken ein. Ein neues Update bringt die neue Funktion ins Spiel und in einem Blogpost geben die Entwickler an, dass man sich bereits zum Start auf mehr als tausend Zifferblätter freuen darf. Dazu gibt es Top Charts oder den Reiter „Featured“, der wöchentlich eine interessante Auswahl an Designs bieten soll.

Darüber hinaus kannst du dir Favoriten merken oder deine eigenen Entwürfe in die App hochladen. Dies klappt direkt aus der Watch-App über das Teilen-Symbol. Wähle dann Facer aus und gibt Namen, Beschreibung, Kategorie sowie weitere Informationen ein und werde damit zum Mitglied in der kreativen Community.

Was hältst du von der Facer-App? Ist es eine coole Idee, die du nutzen wirst oder lässt dich das alles total kalt? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

