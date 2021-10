Apple Watch 7: Vorbestellstart in dieser Woche

Nachdem Apple das iPhone 12 in 2020 aufgrund von Produktionsproblemen erst spät vorstellte, ging das Unternehmen bei der Apple Watch Series 7 einen anderen Weg. Die Kalifornier stellten sie wie gewohnt im September vor, wollten sich aber nicht auf einen genauen Termin festlegen. Bislang hieß es nur, dass sie „Später in diesem Herbst“ erscheint. Jetzt machte man Nägel mit Köpfen.

Apple Watch Series 7: Ab 8. Oktober vorbestellen

Wie Apple nun bekannt gab, wird die Apple Watch Series 7 nicht nur in diesem Herbst erscheinen, sondern ist bereits ab dem 8. Oktober im Apple Store sowie bei Partner vorbestellbar. Das Unternehmen wird die Vorbestellungen wie zuletzt gewohnt um 14 Uhr (MEZ) in Gang setzen. Bereits am 15. Oktober sollen frühe Käufer:innen ihre neuen Smartwatches an die Handgelenke anlegen können. Aufgrund der aktuellen Situation sollten potenzielle Interessenten schnell sein, da die Lieferzeiten wohl schnell ansteigen werden. Bereits beim iPhone 13 stiegen sie innerhalb weniger Minuten auf mehrere Wochen an. Zudem sollen Produktionsprobleme für geringe Ausliefermengen sorgen.

Die Apple Watch Series 7 stellt ein ungewöhnliches Upgrade dar. Nachdem lange und intensiv über ein völlig neues kantiges Design diskutiert wurde, überraschte Apple mit einer weiteren Auflage der bekannten Optik. Auch sonst fügte Apple nur wenig Neues hinzu. Sie verfügt über denselben Prozessor wie ihr Vorgänger und weist erstmals eine IP6X-Zertifizierung auf, sodass sie erstmals auch offiziell gegen Staub geschützt ist. Neue Gesundheitssensoren fehlen hingegen vollständig. Das große Highlight ist jedoch das Display, das nun noch weiter an den Rand wächst und damit mehr Bildschirmfläche bei gleicher Gerätegröße bietet. Laut Apple ist die Fläche rund 20 Prozent größer im Vergleich zum Vorgänger. Wechselst du von einer Series 3, dann sind es sogar 50 Prozent mehr. Ein Upgrade kann sich also durchaus lohnen.

Wirst du die neue Apple Watch Series 7 kaufen oder lässt sie dich kalt? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

