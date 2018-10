EKG-Funktionalität in der neuen Watch Series 4 (Bild: Apple)

Apple Watch 4: So wird sich die EKG-Funktion in Deutschland aktivieren lassen. Der iPhone-Hersteller wird die EKG-Funktion seiner neuen Smartwatch über die Einstellungen zur Region steuern, wie er es zuvor schon bei anderen Services handhabte, unter anderem Apple News. Mit einem der kommenden Updates für iOS und watchOS führt das Unternehmen das bereits angekündigte Feature ein.

Mit der Präsentation der Watch Series 4 im September kündigte Apple eine Smartwatch mit EKG-Funktionalität an. Bislang warten die Nutzer allerdings noch darauf. Doch ein Software-Update wird demnächst in den USA das Feature aktivieren.

Vereinfachtes Elektrokardiogramm

Die digitale Krone der Watch fungiert als zusätzlicher Sensor für das vereinfachte Elektrokardiogramm, dass die Watch Series 4 aufzeichnen kann. Zusammen mit dem neuen Sensor am Handgelenk können Sie so das EKG aufzeichnen.

EKG-Funktion der Apple Watch in Deutschland aktivieren

Entwickler Guilherme Rambo, der mittlerweile für die Kollegen von 9to5Mac schreibt, fand Details dazu im Quellcode wieder. Die Armbanduhren werden aller Voraussicht nach auf allen Märkten mit identischer Hardware angeboten. Apple sperrt die Funktion aber per Software aus.

Falls Sie dann das Feature in Deutschland trotzdem einsetzen wollen, können Sie die regionalen Einstellungen Ihres iPhones und der Apple Watch auf die USA ändern. Damit ändern sich allerdings auch die Einstellungen für das Datum und Währungen oder Längeneinheiten.

Erlaubnis in den USA erteilt

Die Gesundheitsbehörde FDA in den USA erteilte Apple das Recht zur Nutzung des Features. Bislang gibt es allerdings noch keine Neuigkeiten darüber, wie es in anderen Ländern weitergeht. Die Anforderungen an ein „Gesundheitsprodukt“ sind andere als an ein reines Telekommunikationsgerät.

Über den Umweg der EU könnte Apple noch vor dem tatsächlichen Brexit auch eine Erlaubnis für Großbritannien erhalten. Ansonsten müssten die Briten vielleicht noch Jahre aufs EKG warten.

