26.03.2019 - 09:18 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Als eines der größten Funktionen der Apple Watch Series 4 kündigte Apple im letzten September das EKG-Feature an. Dieses soll ein echtes Elektrokardiogramm schreiben können und verschiedene Herzprobleme erkennen können. Allerdings führte Apple die Funktion nur in den USA und weitere US-Regionen ein. Eine alternative Aktivierungsmethode gibt es leider nicht. Mit iOS 12.2 gibt es allerdings neue Hinweise...

Gestern veröffentlichte Apple nach langer Betaphase tvOS 12.2, macOS 10.14.4 sowie iOS 12.2. Nur watchOS 5.2 befindet sich weiterhin nur in den Händen der Entwickler. Wie die Kollegen von 9to5Mac jedoch entdeckten, befindet sich in der Dokumentation zu iOS 12.2 ein wichtiger Hinweis zur EKG-Funktion in Europa. Laut dem Bericht hat das Feature nun das offizielle europäische Prüfsiegel CE erhalten, sodass eine baldige Einführung in Großbritannien sowie in weiteren europäischen Ländern möglich ist.

„Nicht-US-Regionen“

Daneben geht aus der Dokumentation hervor, dass das EKG-Feature in US-Region auf der Apple Watch Series 4 ab watchOS 5.1.2 (oder neuer) verfügbar ist, wenn es mit einem iPhone 5s (oder neuer) mit iOS 12.1.1 (oder neuer) gekoppelt ist. Bei Nicht-US-Regionen wird jedoch eine Apple Watch Series 4 mit watchOS 5.2 (oder neuer) sowie ein iPhone 5s (oder neuer) mit iOS 12.2 (oder neuer) notwendig, um die Funktion nutzen zu können.

AirPods (2. Gen.) benötigen watchOS 5.2

Sowohl das Prüfsiegel als auch die neuen Angaben lassen natürlich die Annahme zu, dass Apple in Kürze das Elektrokardiogramm auch in europäischen Ländern veröffentlichen wird, wenn watchOS 5.2 erscheint. Nachdem iOS 12.2 bereits erschienen ist und die neuen AirPods, die seit heute ausgeliefert werden, auch watchOS 5.2 benötigen, dürfte eine Veröffentlichung der Aktualisierung nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

