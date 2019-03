25.03.2019 - 20:44 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



25.03.2019 - 20:44 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

iOS 12.2 ist da (Bild: Smartmockups, Screenshot)

Apple hat nach einer langen Betaphase mit Entwicklern und freiwilligen Testern nun die finale Version seines iOS 12.2-Updates veröffentlicht. Das Update für iPhones, iPads und den iPod touch bietet zahlreiche Neuerungen wie Apple News+ und den neuen Videostreamingdienst.

Zuallererst unterstützt iOS 12.2 natürlich Apples Videostreamingdienst. Nutzer mit zu iOS 12 kompatiblen Geräten können nun iOS 12.2 über die Softwareaktualisierung installieren.

Das mobile Betriebssystem bietet Unterstützung für AirPlay 2 und HomeKit auf Fernsehern von Drittanbietern. Es gibt auch eine neu gestaltete TV-Fernbedienung im Kontrollzentrum - aber nur, wenn auf dem Apple TV auch das ebenfalls erschienene tvOS 12.2 installiert ist. In den Einstellungen der App finden Sie nun beispielsweise die Überschrift „Lautsprecher & TVs“. Außerdem können Sie Siri bitten, bestimmte TV-Shows, Filme und Musik auf Ihren HomeKit-Geräten wie dem Apple TV abzuspielen.

In iOS 12.2 gibt es auch die neue Funktion Apple News zum Abonnieren von Zeitungen und Zeitschriften als Flatrate, wobei deutsche Nutzer die Funktion mangels Angebot bisher noch nicht nutzen können. Dafür gibt es vier neue Animojis, darunter ein Wildschwein, einen Hai, eine Giraffe und eine Eule. Animojis lassen sich in iMessages und FaceTime verwenden.

Über die Adresszeile des Safari-Browser können Sie direkt Suchanfragen in Google starten. Mit iOS 12.2 werden die zusätzlichen Suchvorschläge nun mit einem Pfeil ergänzt. Eine weitere Änderung finden Sie ebenfalls in der Adresszeile. Sollte eine Website „nicht sicher“ sein, dann wird dies dort angezeigt. Ist die Website hingegen sicher, dann sehen Sie neben der Adresse ein kleines Schloss-Symbol.

Lesetipp iOS 12.2: Bald können Entwickler treuen Nutzern Rabatte geben Vor allem im letzten Jahr unternahm Apple große Mühen, um den App Store für Entwickler wieder attraktiver zu gestalten. Nach neuen Preisstufen,... mehr

Apple hat zudem die Benutzeroberfläche der Wallet-App gestrafft und optimiert- Zudem gibt eine überarbeitete Benutzeroberfläche für Apple Pay Cash und die Funktion Bildschirmzeit kann nun detaillierter konfiguriert werden, wenn das gewünscht ist. Apple hat auch kleinere Änderungen an einigen Symbolen vorgenommen und verbessert den Datenschutz von Safari unter iOS 12.2 durch einen neuen Bewegungs & Ausrichtungs-Schalter, der sich unter Einstellungen > Safari > Privatsphäre > Sicherheit befindet und standardmäßig deaktiviert ist. Die Einstellung muss aktiviert sein, damit Websites Inhalte anzeigen können, die auf Bewegungsdaten von Beschleunigungssensor und Gyroskop des iPhone und iPad basieren.

In iOS 12.2 ist auch die Unterstützung für die neue Generation von AirPods mit "Hey Siri"-Support enthalten.

Diese Geräte unterstützen iOS 12.2:

iPhone XS / iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 / iPhone 8 Plus

iPhone 7 / iPhone 7 Plus

iPhone 6s / iPhone 6s Plus

iPhone 6 / iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

12,9" iPad Pro

10,5" iPad Pro

10,5" iPad Air

9,7" iPad Pro

iPad (5. Generation oder neuer)

iPad Air 2

iPad Air

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod touch (6. Generation)

Anzeige