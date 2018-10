11.10.2018 - 11:41 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Schon seit jeher bevorzugt Apple Nutzer aus den USA. Das erste iPhone erschien dort zuerst. Apple Pay erschien zunächst in Amerika, bevor man es auch in anderen Ländern veröffentlichte. Die Liste ließe sich natürlich weiter fortsetzen, aber hier soll es um die Apple Watch und die Gesundheitsfunktionen gehen, die Apple vorerst nur für die USA bestätigen wollte und dort in Kürze erscheinen. Dazu bietet Apple eine umfangeiche Auflistung der Features.

Die Apple Watch Series 4 bietet eine großartige Erweiterung der bestehenden Funktionen und wird von Apple sogar als „proaktiver Gesundheitsmonitor“ angeprießen. Natürlich bietet sie sinnvolle Funktionen wie einen Herzfrequenzmesser, Sturzerkennung, das Notfall SOS und mehr, aber dennoch vermissen europäische Nutzer gleich mehrere Funktionen, die Apple bei der Ankündigung ausführlich vorstellte.

EKG nur in den USA?

Allen voran dürfte natürlich das 1-Kanal-Elektrokardiogramm erwähnt sein. Dazu hat Apple die Unterseite der Apple Watch vollständig überarbeitet. Der neue elektrische sowie der verbesserte optische Herzsensor sollen gemeinsam umfangreiche Messwerte aufzeichnen können und dadurch erkennen, ob der Nutzer unter Vorhofflimmern leidet. Die gewonnenen Daten sollen über die Health-App auch an den Arzt geschickt werden können, sodass dieser sofort im Bilde ist.

Freigabe erteilt - Update auf dem Weg

Der optische Herzsensor ist darüber hinaus ständig aktiv und benachrichtigt Sie, wenn eine Unregelmäßigkeit bei der Herzfrequenz oder ein Vorhofflimmern vorliegt. Dies ist natürlich praktisch, aber leider auch nicht in Europa oder gar Deutschland verfügbar. In den USA werden die Funktionen hingegen schon mit einem kommenden Update freigeschalten, da dort die Freigabe durch die örtliche Gesundheitsbehörde erteilt wurde.

Warten mit dem Kauf?

Apple gibt aktuell zu verstehen, dass man sich auch in Europa um die Zulassung bemüht und das Feature nachreichen möchte. Sollten Sie den Kauf einer Apple Watch Series 4 wegen der Gesundheitsfunktion beziehungsweise wegen dem Elektrokardiogramm in Erwägung ziehen, dann können Sie sich nochmal zurücklehnen und abwarten. In diesem Jahr wird die Funktion wohl nicht mehr hierzulande erscheinen.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch unklar, ob sich die Funktion auch außerhalb der USA aktivieren lässt, indem die Region für das Gerät etwa von „Deutschland“ auf „Vereinigte Staaten“ umgestellt wird. In der Vergangenheit ließen sich auf diese Weise schon verschiedene Funktionen vorab in einer noch nicht unterstützten Region aktivieren.

