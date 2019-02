04.02.2019 - 19:33 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



04.02.2019 - 19:33 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Nach Apples Bugfix-Beta-Updates für iOS 12.1 hat nun die zweite Runde der Betaphase von iOS 12.2 begonnen. Die zweite Entwickler-Beta steht zum Download bereit. Auch watchOS 5.2 Beta 2 ist für Entwickler freigegeben worden.

Während sich Updates wie iOS 12.1.3 typischerweise auf Bugfixes und Sicherheitsverbesserungen konzentrieren, verwendet Apple manchmal Updates wie iOS 12.2, um kleinere neue Funktionen und Änderungen vor größeren Hauptversionen einzuführen. iOS 12.2 enthält auch Hinweise auf neue iPads. Apple plant offenbar, ein neues 10-Zoll-iPad auf den Markt zu bringen, das das aktuelle 9,7-Zoll-iPad ersetzen könnte. Ein preisgünstiges iPad mini 5 soll ebenfalls kommen und das viele Jahre alte iPad mini 4 ersetzen.

Apple fügte in iOS 12.2 neue Funktionen zu Maps, Safari, dem Wallet, der Home-App und dem Kontrollzentrum hinzu. Gleichzeitig hat das Unternehmen kleinere Designänderungen vorgenommen. Beispielsweise erhalten Suchanfragen in Safari nun einen Linkpfeil, um diese besser zu kennzeichnen. Auch im Wallet dürfen Sie sich über marginale Änderungen an der Bedienoberfläche freuen. Daneben wird iOS 12.2 auch die kürzlich angekündigte Unterstützung für Fernseher bringen. Je nach Hersteller werden die Geräte dann per AirPlay 2 und/oder HomeKit bedienbar sein.

Für den Zugriff auf iOS Developer Betas ist ein kostenpflichtiges Entwicklerkonto erforderlich. Apples Entwicklerprogramm beinhaltet auch die watchOS Betas.

Vor der Installation von Beta-Software sollte dringend über ein Backup des Systems nachgedacht werden. Der produktiven Einsatz von iOS in der Beta-Version ist mit Risiken behaftet. So gibt es Programme, die nicht starten, da sie noch nicht an das neue Betriebssystem angepasst wurden. Außerdem können jederzeit (auch schwerwiegende) Bugs auftreten.

Wann iOS 12.2 genau erscheint, ist aktuell nicht bekannt. Es wird jedoch erwartet, dass das Update noch im ersten Quartal erscheinen wird.

