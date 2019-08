20.08.2019 - 16:47 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Santa Monica Mountains National Recreation Area (Bild: Apple)

Der 25. August ist der Jahrestag der US-Nationalparks. Apple unterstützt die Parkverwaltung, die auch für die Sicherheit der Park-Besucher verantwortlich ist, mit einer Spendenaktion und mit besonderen Angeboten bei Apple Music, einer Apple Watch Challenge und weiteren Apps. Unterstützt werden insbesondere Grundschulen sowie Projekte, in denen Jugendliche über Wochen freiwillige Dienste in den Parks leisten.

Für jeden Einkauf im Apple Store, der in den USA noch bis zum 25. August mit Apple Pay bezahlt wird, spendet Apple den Betrag von 10 US-Dollar an die Stiftung der US-Nationalparks. Die National Park Foundation verwaltet rund 400 Parks und historische Orte in den USA. Die bekannteren sind der Yosemite-Nationalpark oder die Statue of Liberty vor dem Hafen von New York City. Die Aufgaben sind entsprechend vielseitig von Naturschutz und Umweltschutz bis zum Denkmalschutz. Die Parkverwaltungen sind im übrigen auch für die Sicherheit ihrer Besucher verantwortlich und übernehmen neben der Bewirtschaftung oft auch den Brandschutz in den Naturpark.

Mit der auf eine Millionen US-Dollar beschränkten Spende möchte Apple insbesondere Grundschulen unterstützen sowie Projekte, in denen Jugendliche über Wochen freiwillige Dienste in den Parks leisten. Laut Tim Cook sei Apple stolz darauf, die Parks unterstützen zu können. Unter anderem leisteten Apple-Mitarbeiter:innen in diesem Sommer einen Freiwilligendienst bei der Santa Monica Mountains National Recreation Area in einem Projekt für örtliche High-School-Schüler. In diesem Projekt ging es unter anderem um Baumschulen zur Wiederaufforstung nach dem sogenannten Wooley Fire im vergangenen Jahr.

Mit ergänzenden Medien bei Apple Books, einer Playlist für Apple Music und einer Zusammenstellung von Apps möchte Apple zum Besuch und zur Unterstützung der Nationalparks ermutigen. Am 25. August können sich Apple-Watch-Träger einen besonderen Aktivitäts-Award verdienen. Man muss lediglich knapp 5 Kilometer gehen, was einem Teilstück des South Kaibab Trail im Grand Canyon National Park entspräche.

