26.06.2019 - 13:13 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Zunächst ging das Gerücht um, dass Apple dutzende Ingenieure vom Tech-Startup Drive.ai übernommen hat, um die eigenen Entwicklungen zu stärken. Gegenüber Axios bestätigte Apple nun jedoch auch offiziell, dass man das Unternehmen vollständig übernommen habe. Während man in der typischen Art die weiteren Pläne nicht kommentieren wird, dürfte Beobachtern natürlich klar sein, dass Apple damit die autonomen Systeme verbessern will, die sich seit einiger Zeit in Entwicklung befinden.

Schon vor gut einem Monat gab es Spekulationen, dass Apple sich Mitarbeiter von Drive.ai ins Team holt. Dabei soll es vornehmlich um das Know-How der Ingenieure gegangen sein und weniger um die technologischen Errungenschaften des Unternehmens, obwohl diese bereits beachtlich sind. Im Jahr 2015 wurde Drive.ai erst von einer Gruppe Stanford-Student gegründet, um einen fahrerlosen Shuttle-Service zu entwickelt. Etwa in Texas gab es dazu erste erfolgreiche Tests, bei denen das autonome Fahrzeug sogar über außen am Fahrzeug angebrachte Displays mit Fußgängern kommunizierte, um diesen etwa einen sichereren Überweg über die Straße zu signalisieren.

Apple rettet Drive.ai aus der Schieflage

Allerdings schien das Projekt zu ambitioniert zu sein, sodass Drive.ai zuletzt in Schwierigkeiten geriet und nach einem Käufer suchte. Dieser hat sich nun mit Apple gefunden zu haben. Während der genaue Kaufpreis unbekannt ist, dürften die Ingenieure des Startups nun bei Apple unterkommen und weiter an autonomen Fahrzeugen forschen. Apple soll nämlich schon seit längerer Zeit an einerm ähnlichen Shuttle-Service arbeiten, um die eigenen Mitarbeiter autonom zwischen den verschiedenen Standorten der Bay Area zu hin und her zu transportieren. Gleichzeitig bestätigt die Übernahme auch, dass Apple die Fahrzeugpläne noch nicht aufgegeben hat und weiter aktiv daran arbeitet. Mit neuen Talenten könnte dies nun weiter voranschreiten.

