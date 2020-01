Apple überarbeitet Karten-App von Grund auf

Apple bietet ab sofort allen Nutzer in den Vereinigten Staaten eine neu gestaltete Karten-App an. Dabei soll vor allem die Navigation verbessert worden sein. Außerdem wurde der Detailgrad von Straßen, Gebäuden, Parks, Flughäfen und Einkaufszentren verbessert. In den kommenden Monaten soll die Karten-App auch für Nutzer in Europa verbessert werden. Einen genaueren Zeitplan hierfür nannte Apple nicht.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die beste und im Hinblick auf Datenschutz sicherste Karten-App der Welt zu entwickeln, die der Art und Weise Rechnung trägt, wie Menschen heutzutage die Welt erkunden“, so Eddy Cue, Senior Vice President of Internet Software and Services bei Apple.

Apple hat nicht nur das Kartenmaterial verbessert sondern auch neue Funktionen eingeführt. Karten bietet mit „Umsehen“ interaktive Bilder auf Straßenebene mit hochauflösender 3D-Fotografie. Die Funktion gibt es für New York City, die San Francisco Bay Area, Los Angeles, Las Vegas, Houston und Oahu.

Die zweite Neuerung ist die Funktion „Sammlungen“. Damit können Anwender Listen ihrer Lieblingsrestaurants, Orte, die sie besuchen möchten, oder relevante Websites für ihren nächsten Urlaub erstellen und mit anderen teilen.

Die dritte Neuerung heißt „Favoriten“ und erlaubt Anwendern eine schnelle und einfache Navigation zu den Orten, die sie täglich besuchen.

Außerdem hat Apple Nahverkehrs-Fahrpläne eingebaut und eine Positionsangabe integriert, die zeigt, wo sich der Bus oder Zug auf der Route befindet. Nahverkehrsinfos in Echtzeit bieten die Verkehrsbetriebe in der San Francisco Bay Area, Washington D.C., New York, Los Angeles und Miami.

Die Funktion Flugstatus sucht auf den Geräten des Anwenders nach Informationen zu anstehenden Flügen und zeigt dem Nutzer relevante Fluginformationen zu Terminals, Gates und Abflugzeiten sowie Flugänderungen oder -streichungen an. Dazu kommen Indoor-Karten für Flughäfen und Einkaufszentren.



