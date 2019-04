Am iPhone und iPad ist die Remote-App für das Apple TV mittlerweile tief in iOS integriert und kann sogar mit wenigen Tipps im Kontrollzentrum genutzt werden. Das vereinfacht natürlich die Bedienung der Set-Top-Box, wenn die Siri Remote gerade nicht in der Nähe ist. Sind sowohl iPhone, iPad und Siri Remote mal nicht greifbar, dann können Sie übrigens auch Ihre Apple Watch verwenden. Wir erklären Ihnen kurz, wie das funktioniert.