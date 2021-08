Apple gibt erste Staffel der spannenden Krimiserie „Home Before Dark“ kostenlos frei

In einem knappen Tweet teilte Apple mit, dass du ab sofort für begrenzte Zeit die erste Staffel der „Apple TV+“-Serie „Home Before Dark“ kostenlos anschauen kannst. Sollte dir die Serie gefallen, kannst du zudem ein kostenloses Probe-Abonnement abschließen und direkt die zweite Staffel weitschauen, die erst kürzlich ihr Ende fand. Darum geht es in der der Serie:

Von der Co-Autorin von „Cruella“ und dem Regisseur von „In The Heights“: Mit ihrer Familie zurück in der Kleinstadt, die ihr Vater einst verlassen hat, bringt die junge Journalistin Hilde Lisko mit ihrem Durst nach Wahrheit schreckliche Geheimnisse ans Licht.

Die Serien basiert auf einer wahren Geschichte, die sich vor einigen Jahren zugetragen hat. Eine junge Journalistin deckte damals einen bis dato unaufgeklärten Mordfall auf und erhielt dadurch ein breites Medieninteresse. In Apples Adaption der Geschichte steht vor allem die Familie von Hilde im Mittelpunkt, die die aufgeweckte Schülerin unterstützt und sie gegebenenfalls mit kritischen Fragen auf dem Weg zu ihrer großen Geschichte bringt.

Wie kann ich das Angebot von Apple TV+ nutzen?

Dazu ist nur eine Apple ID und ein Apple-Gerät zum Abspielen erforderlich. Ein Abo ist nicht nötig, es entsteht auch keinerlei Verpflichtung zu kündigen.

Wer ein neues iPhone oder iPad oder einen Mac oder ein Apple TV gekauft hat, bekommt einen Vollzugriff auf Apple TV+ für begrenzte Zeit. Außerdem ist Apple TV+ im Apple Music-Studentenangebot ohne Aufpreis enthalten. Auch in Apple One ist der Dienst enthalten.

Günstiges Monatsabonnement

Alternativ dazu kannst du Apple TV+ auch einzeln abonnieren. In diesem Fall werden 4,99 Euro pro Monat fällig. Ein zusätzliches Familienabonnement ist übrigens nicht notwendig.

Was hältst du von Apples neuestem Angebot? Lass es uns in den Kommentaren wissen.