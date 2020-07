Apple startet „Einkaufsberatung mit einem Specialist“: So reserviert ihr euch einen Termin im Apple Store

Entdeckt hatten die neue Funktion zur Reservierung eines „Einkaufstermins“ zunächst die US-Medien. Bei 9to5mac freute man sich über das Feature, das in der Apple Store App aufgetaucht war. Da viele Apples Stores weltweit noch eingeschränkte Öffnungszeiten haben und durch die Coronakrise neue Regelungen umsetzen müssen, damit nicht zu viele Menschen zeitgleich in den Stores sind, ist die neue Terminvereinbarung ein Segen.

Bisher konnte man sich nur einen festen Termin beim Support buchen oder auch Termine beim Apple Business-Team vereinbaren. Wer aber für eine Kaufberatung zu Apple geht, musste warten, bis ein Mitarbeiter frei ist.

Jetzt geht das über die App mit der Terminvereinbarung für die „Einkaufsberatung mit einem Specialist“. In der App ist die Funktion etwas versteckt. Man muss auf dem Reiter „Einkaufen“ nach unten scrollen, bis man bei der Anzeige der Apple Stores angelangt ist. Dort ist der Link „Jetzt reservieren“ zu finden.



Dann kann man auswählen, welchen Store man besuchen möchte und für welche Hardware-Kategorien man sich interessiert.

Zur Auswahl stehen:

iPhone

iPad

Mac

Apple Watch

Zubehör

Andere Produkte

Anschließend werden die nächsten freien Termine angezeigt und man kann sie auswählen. Apple reserviert dann einen Zeit-Slot von 15 Minuten. Wichtig ist, dass man sich dazu mit seiner Apple ID legitimiert. Bei dem Besuch des Stores kann man sich dann an die Mitarbeiter wenden und umgeht so weiter Wartezeiten. Derzeit gibt es übrigens in vielen Stores so etwas wie eine „Fast Lane“ für Kunden mit einem festen Termin.

Auf der Apple Website ist die Terminvereinbarung aktuell noch nicht zu finden.

