Apple startet Mac-Eintauschprogramm in Apple Stores

Nach einem neuen Bericht von Bloomberg nach will Apple noch in diesem Monat in den Apple Stores neues Mac-Eintauschprogramm starten. Wer also mit einem alten Mac in den Laden kommt, bekommt beim Kauf eines neuen Macs eine Gutschrift. Damit sollen die Verkäufe wieder angekurbelt werden.

Aktuell können in den Apple Stores alte iPhones, iPads und Apple Watches in Zahlung gegeben werden, wenn ein neues Gerät gekauft wird. Aber Macs ließen sich nur online zurückgeben. Warum das so ist? Für viele Anwender ist es zuviel Aufwand, den gesamten Mac einzupacken und in eine Filiale zu schleppen. Doch das scheint Apple jetzt egal zu sein - Hauptsache die Kunden kaufen wieder und das ist in Zeiten einer weltweiten Pandemie nicht selbstverständlich.

Kaufzurückhaltung wegen Corona ist das Stichwort. Klar - wenn Menschen Angst um ihren Job haben, in Kurzarbeit sind oder gar der Partner schon arbeitslos ist, dann schnallt man den Gürtel enger. Aber auch sonst halten sich viele Nutzer derzeit mit Käufen wegen einer ungewissen Zukunft zurück. Da können solche kleinen Aktionen durchaus eine Kaufzurückhaltung beseitigen - wenngleich der kleine Marketingtrick natürlich nicht bei allen Menschen funktioniert.

Nach dem Bericht von Bloomberg soll die Aktion ab dem 18. Juni 2020 starten. Apple soll seine Mitarbeiter in den Läden schon informiert haben und so hat auch die Presse Wind von der Aktion bekommen. Ob und wann das Programm in Deutschland startet, ist noch nicht bekannt.

Klar ist nur: Wer einen alten Mac eintauschen will, bekommt entweder einen neuen Mac günstiger oder den Eintauschwert auf eine Apple-Geschenkkarte übertragen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Lockt dich ein Trade-In-Programm?

Interessiert dich ein solches Programm oder lässt es dich kalt? Schreib mal etwas zu deiner Kaufneigung in Zeiten von Corona in die Kommentare, das wird sicher auch andere Leser interessieren.

Produkthinweis Produkthinweis ProfiCook PC-EWB 1187 Eiswürfelbereiter,Sensor Touch-Bedienfeld, Eiswürfel nach wenigen Minuten verfügbar, 3 Eiswürfelgrößen wählbar, hochwertiges Edelstahlgehäuse 161,95 €