Apple spendet über zehn Millionen FFP2-Masken im Kampf gegen COVID-19

Bereits vor einigen Tagen hatte Apple angekündigt, dass man in schneller „Amtshilfe“ Schutzausrüstung für medizinisches Personal rund um den Globus spenden will. Apple kann dabei als Unternehmen schneller agieren als die einzelnen Krankenhäuser und medizinischen Einrichtungen selbst und hat das Ganze in Rekordzeit organisiert.

Tim Cook hat sich jetzt mit einer kurzen Video-Botschaft auf Twitter gemeldet. Er bedankt sich bei denen, die die Spende so einfach ermöglicht haben. Dazu gab es noch ein paar aufmunternde Worte für alle, die jetzt die Wirtschaft und Supermärkte im Gang halten, in den Krankenhäusern und in der Pflege arbeiten und auch für die, die nun im Home Office ihren Job erledigen.

Proud to share we’ve been able to source 10M masks for the US and millions more for the hardest hit regions in Europe. Our ops teams are helping to find and purchase masks from our supply chain in coordination with governments around the world. pic.twitter.com/uTsA6eA5ks — Tim Cook (@tim_cook) March 25, 2020

Cook unterstrich, dass er stolz ist, nun mit 10 Millionen Masken in den USA aushelfen zu können. Mehrere Millionen Masken gehen dazu in die durch Corona am stärksten betroffenen Regionen in Europa. Es handelt sich dabei um Masken nach dem FFP2-Standard oder auch N95. Diese Masken sind im Einsatz für all jene essenziell, die nun tagtäglich mit Infizierten arbeiten, um das Risiko sich selbst anzustecken zu minimieren. Dementsprechend müssen vor allem Krankenhäuser und Arztpraxen gut ausgerüstet sein – doch gerade an diesen wichtigen kleinen Hilfsmitteln fehlt es in den stark betroffenen Regionen.

Apples Mitarbeiter organisieren benötige Hilfsgüter

Die Teams bei Apple helfen dabei bei der Suche und dem Kauf von Masken in Abstimmung mit Regierungen in aller Welt. In China haben dabei einige der großen Fabrikanten schon vor Wochen umgeschwenkt auf die Produktion von Masken und Schutzanzügen.

