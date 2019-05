Besucher bei der Neueröffnung von Apple Carnegie Library (Bild: Apple)

Apple und der Spagat zwischen Kommerz und Menschenliebe. Der iPhone-Hersteller schützt Ihre Privatsphäre, er setzt zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien, spendet regelmäßig und ruft seine Kunden zum Spenden auf. Auch engagiert sich das Unternehmen teils auch öffentlich für Minderheiten. Ist das alles nur Marketing, oder steckt da tatsächlich auch „echte“ Menschenliebe (Philanthropie) dahinter? Und wie fällt unser Urteil aus, falls Apple sie tatsächlich sogar als Marketinginstrument einsetzt?

Benjamin Soskis nennt diese Erscheinung unserer Zeit „Philanthro-Kapitalismus“. Mit der Freundlichkeit zur eigenen Spezies Kasse zu machen verfolge eine perverse Logik, erklärt der Redakteur des Boston Review in einer Analyse/Reportage. Dabei dienen ihm seine Beobachtungen bei der Neueröffnung von Apples Ladengeschäft in den Räumen der „Carnegie Library“ als Kontext.

Warum dringt Apple in öffentlichen Raum ein?

Fans schätzen Apples Engagement. Sie kaufen die Produkte des Konzerns vielleicht auch gerade deshalb. Soskis allerdings betont, dass wir diese Beteiligung des Unternehmens am gesellschaftlichen Leben viel zu unkritisch betrachten.

Ein Apple Store in einem historischen Bibliotheksgebäude sei für das Unternehmen ein enormer Prestigegewinn, würde psychologisch Pluspunkte bringen. Dabei hat der Standort selbst bis 1970 eine öffentliche Bibliothek beheimatet, hatte dann aber wechselnde Mieter und wurde in den letzten Jahren zunehmend heruntergewirtschaftet, obwohl es Versprechen gab, Museen dort zu platzieren. Die wurden von den Investoren aber nie (wirklich lange) eingehalten. Apple hat nun viel Geld investiert in die Restaurierung des historischen Gebäudes. Zudem gibt es im Obergeschoss des Gebäudes Raum für das „DC History Center“.

Perverse Logik des „Philantro-Kapitalismus”

Ein Ladengeschäft eines Einzelhändlers in einer so bekannten, öffentlichen Umgebung aber sei ein Indiz für die perverse Logik des „Philanthro-Kapitalismus“. Denn unter dem Strich musste ein Teil des öffentlichen Raums weichen, der eigentlich viel besser für die Bildung der Gesellschaft genutzt werden könnte. Die Stadt sah aber Apples Versprechen, der Allgemeinheit zu dienen.

Aber tut es das wirklich? Natürlich versucht Apple seine Ladengeschäfte zu Begegnungsstätten zu machen und veranstaltet dort ebenfalls Kurse, die Inhalte vermitteln sollen. Aber daran partizipieren vor allem diejenigen, die sich die Produkte des iPhone-Herstellers auch leisten können. Doch zur perversen Logik des „Philantro-Kapitalismus“ gehört es auch, dass gerade der Verkauf dieser Produkte schon etwas zum Allgemeinwohl beiträgt, da ja die Geräte so beworben werden, dass sie der Gesellschaft helfen können. Erinnern Sie sich an Apples Marketing-Videos, die zeigen, wie viel „Gutes“ man mit dem iPhone, iPad und sogar der Apple Watch tun kann, selbst in Entwicklungsländern.

