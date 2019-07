31.07.2019 - 13:34 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



31.07.2019 - 13:34 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die Apple Card wird Apples Bezahldienst Apple Pay in Kürze in den USA deutlich erweitern. Auch sonst ist das Unternehmen guter Dinge und zeigt sich zufrieden mit den Umsätzen aus den Transaktionen, die im letzten Quartal ein neues Rekordhoch erreichten. Apple-CEO Tim Cook zufolge ist das Wachstum erstaunlich und überflügelt Konkurrenten PayPal sowohl bei den Transaktionen als auch beim Nutzerzuwachs.

In diesem Jahr dreht Apple voll auf. Seit der Veröffentlichung von Apple Pay im Jahr 2014 gab es bislang kaum ein Jahr, in dem so viele neue Ländern mit dem Bezahldienst bedacht worden. Wie Apple im Rahmen der Quartalszahlen für das dritte Fiskalquartal 2019 bekanntgab, konnte man den Service in 17 neue Länder bringen und deckt damit nun die ganze Europäische Union ab. In den mittlerweile 47 „Apple Pay“-Ländern erreichte man dadurch etwa eine Milliarde Transaktionen pro Monat. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelte sich diese Zahl.

Besonders stolz zeigte sich Apple-CEO Tim Cook jedoch über das rasante Wachstum. Ihm zufolge wächst der Nutzerstamm schneller als bei Konkurrenten PayPal. Zudem steigt auch das Transaktionsvolumen bis zu viermal schneller als bei dem E-Mail-basierten Bezahldienst. Dies dürfte vor allem dem Umstand geschuldet sein, dass Sie mit Apple Pay sowohl online als auch offline in den meisten Geschäften bezahlen können.

Die Apple Card sowie die Anbindung an verschiedene Transitsysteme in New York, Portland, Chicago oder Tokio könnte Apple auch in der Zukunft beim Ausbau des Dienstes helfen und das Wachstum weiter beschleunigen. Daneben ist zu beobachten, dass auch in Deutschland Banken, die dem Dienst zunächst skeptisch gegenüberstanden, bald zu den offiziellen Partner gehören werden. Etwa mit der Unterstützung der Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken werden noch in diesem Jahr mehrere Millionen Kunden Zugriff auf Apple Pay erhalten.

