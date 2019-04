Es kündigte sich bereits in den letzten Wochen an. In den sozialen Medien hatten diverse Banken aus Österreich schon auf Apple Pay aufmerksam gemacht. Während man kein Startdatum nennen durfte oder konnte, ist es nun soweit. Apple Pay ist offiziell in Österreich verfügbar und reiht sich damit in eine mittlerweile lange Liste an Ländern ein. Apple kontaktloser Bezahldienst ist nun in den meisten großen europäischen Ländern nutzbar.