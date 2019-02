08.02.2019 - 19:11 Uhr Geschrieben von Frank Krug



08.02.2019 - 19:11 Uhr Geschrieben von Frank Krug

Apple Pay jetzt auch in Deutschland (Bild: Apple)

Merci, dass es dich endlich gibt! Mit reichlich Verzögerung startet Apple Pay nun auch in Deutschland. Der Einsatz erfordert bisher zum Teil aber noch intensiven körperlichen Einsatz. Um nicht als ewiger Nörgler in Verruf zu geraten: Es ist gut, dass Apple Pay nun auch in Deutschland funktioniert. Inwieweit das Bezahlen mit dem Smartphone tatsächlich auch den Griff zur Kreditkarte ersetzt, wird die Zukunft zeigen. Trotzdem widme ich mich dem Thema in meiner Kolumne.

Ein gewisses Maß an Skepsis ist aber noch angebracht. Auch, weil die smarte Kaufabwicklung oft fälschlicherweise als bargeldloses Bezahlen gefeiert wird. Das täuscht jedoch darüber hinweg, dass bereits vor mehr als hundert Jahren die ersten Kreditkarten in Umlauf gebracht wurden, die zurecht mit diesem Leistungsmerkmal warben. Was also können Apple Pay, Google Pay und all die anderen kontaktlosen Bezahlsysteme, was die Kreditkarte nicht kann? Der Selbstversuch, sich schnellstmöglich mit Apple Pay vertraut zu machen, führte bei mir teilweise zu sehr skurrilen Alltagssituationen.

Auffällig war zunächst einmal eine deutliche Gewichtszunahme, was darauf zurückzuführen ist, dass ich als Apple-Pay-Nutzer der ersten Stunde meine Essgewohnheiten radikal ändern musste. Denn Apple Pay kooperiert mit den großen Fast-Food-Ketten. Gourmetanbieter – jenseits vom Burger – waren noch nicht darauf eingestellt. Hier war also Flexibilität gefragt. Es gelang mir problemlos, meine Ernährung dahingehend umzustellen, dass alle Gesundheitsaspekte ab sofort außer Acht gelassen wurden. Alles richtete sich nur noch nach der Bezahlmethode. Genauer gesagt: Gegessen wurde, was sich über Apple Pay abrechnen ließ.

Schnell erkannte ich, dass sich schließlich auch das tägliche Sparmenü abwechslungsreich variieren lässt. Dann geschah das erste Missgeschick. Die Mitarbeiterin an der Burger-Ausgabe meiner Wahl bat mich, mein iPhone X ans Lesegerät zu halten. Da es draußen recht kalt war, hatte ich mich warm eingepackt: eine Mütze, ein Schal, ein hochgestellter Kragen. Leider ließ sich die Gesichtserkennung, mit der Apple Pay den Kauf verifiziert, so nicht überrumpeln. Ich fing also an, sämtliche Kleidungsgegenstände, die einen Kauf meines Sparmenüs vereitelten, abzulegen. Glücklicherweise befand sich eine junge Dame in der Schlange neben mir, die mir anbot, Schal und Mütze kurz auf ihrem Tablett abzulegen. In der Folge lief dann alles weitere nahezu reibungslos.

Erwähnenswert ist nur, dass das Lesegerät fest hinter der Kasse montiert war, ich das iPhone also ein Stück weit hinter den Ausgabebereich halten musste, was dann leider wieder die Gesichtserkennung zunichte machte. Das ließ sich aber kurzerhand umgehen, indem ich mich mit dem Bauch auf den Tresen legte und den Kopf so weit es ging in Richtung Lesegerät streckte.

Das alles sind aber ganz bestimmt nur erste Geburtswehwehchen. Ich bin durchaus optimistisch und fest davon überzeugt: Apple Pay wird sich durchsetzen und uns alle zu glücklicheren Menschen machen.

