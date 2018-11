20.11.2018 - 18:25 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



2014 startet Apple Pay in den USA und kam erst langsam ins Rollen, bevor sich eine internationale Veröffentlichung anbahnt. In großen Abständen wurde der kontaktlose Bezahldienst in immer mehr Ländern eingeführt und wird demnächst auch in Deutschland verfügbar sein. Allerdings hält Apple ein Feature noch „USA-Exklusiv“: Apple Pay Cash. Dabei bringt die Service-Erweiterungen große Chancen, hat aber gleichzeitig ein komplexes Problem.

Apple Pay vs. Apple Pay Cash: Das sind die Unterschiede

Mit Apple Pay ist eine einfache Methode, um in Geschäften nicht nur bargeld- sondern auch kontaktlos zu bezahlen. Dies funktioniert ganz einfach mit dem iPhone oder der Apple Watch. Auch im Internet und in Apps können Sie vielmals Apple Pay als Bezahlmethode auswählen, wenn dies von der Website beziehungsweise der Anwendung unterstützt wird. Das funktioniert nicht nur kinderleicht, sondern ist dank Touch-ID-/Face-ID-Authentifizierung auch noch sehr sicher.

Im vergangenen Jahr erweiterte Apple dann überraschend den Service in den USA. Seit iOS 11.2 können amerikanische Nutzer auch untereinander Geld hin und her senden. Dies funktioniert via Siri oder über iMessage. Das Geld wird dann in einer gesonderten Karte im Wallet gespeichert. Dort können Sie jederzeit auch den digitalen Kontostand einsehen. Alles, was Sie für das Versenden von Geldbeträgen benötigen, ist bereits auf Ihrem iPhone installiert. Sie benötigen keine zusätzliche App oder ähnliches. Ohne großen Aufwand können Sie von Freunden Geld für die gemeinsam bezahlte Pizza anfordern oder ausgelegtes Geld zurückzahlen.

Nochmal kurz: Apple Pay wird verwendet, um Waren in Geschäften zu bezahlen, während Apple Pay Cash Geld direkt zwischen zwei Nutzern überträgt.

Wenn Apple Pay Cash international wird

Im Moment ist Apple Pay Cash nur in den USA verfügbar. Offiziell kündigte Apple eine internationale Veröffentlichung noch nicht an, aber es gab verstärkt Hinweise darauf – auch in Deutschland und Frankreich. Natürlich macht Apple damit das Bezahlen einfach wie nie zuvor und gleichzeitig sicher sowie anonym.

Allerdings dürfte sich gerade für Reisende einige Probleme mit der Währungsumrechnung ergeben. Nach welchem Kurs erfolgt die Umrechnung? Wird überhaupt umgerechnet? Fallen für die Umrechnung Gebühren an? Aktuell sind diese Fragen natürlich noch nicht geklärt, da der Dienst nur mit US-Dollar arbeitet.

Bis Apple Pay Cash in Deutschland erscheinen wird, dürfte sich die Fragen wohl geklärt haben. Derzeit fiebert man hierzulande erstmal der Einführung von Apple Pay entgegen, bevor dann die Erweiterung folgt.

