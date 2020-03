Apple nimmt das althergebrachte Arbeiten mit dem Computer auf die Schippe

Das Video „How to correctly use a computer”, zu Deutsch etwa „Wie man einen Computer richtig benutzt“ zeigt in der für Apple bekannten humorvollen Art, wie sehr sich das Benutzen eines PCs in den letzten Jahren geändert hat.

Die Werbung zeigt dabei verschiedene Personen, wie sie mit ihrem iPad quasi überall arbeiten, spielen und sich durch Spiele und Filme unterhalten lassen. Im Hintergrund hört man dabei eine Stimme, die die „Basics of Computer“ vermittelt. Die Bilder zeigen dabei immer genau das Gegenteil von dem, was die Stimme als „korrektes Arbeiten mit einem Computer” bezeichnet. Das iPad Pro meistert dabei natürlich alle Situationen hervorragend.

„An den Schreibtisch setzen” - das iPad kann überall, ob im Wald, im Zelt oder daheim auf dem Sofa zum Einsatz kommen

„Nur auf eine Aufgabe” - Multitasking ist das Steckenpferd für das iPad

„Arbeitsplatz sauber halten“ - dem iPad ist es egal wie chaotisch der Arbeitsplatz ist

„Ein Computer ist kein Spielzeug” - das iPad ist selbst für kleine Kinder ein tolles Spielzeug, mit dem man ganz nebenbei auch noch etwas lernen kann

„Nicht das Display anfassen” - die Touch-Bedienung ist beim iPad das „A und O“

„Im WLAN bleiben für die Online-Verbindung" - das iPad kann dank in der LTE-Version nahezu überall online sein

Das iPad als Revolution

Apple hat mit seinem iPad und besonders mit dem iPad Pro einen ganz gehörigen Anteil an dieser „Revolution“ gehabt. Wer heute effizient arbeiten möchte, muss sich dabei nicht generell entscheiden ob er sich an einen Desktop-Rechner setzt oder ob man die anstehende Arbeit auch mit einem Tablet erledigen kann.

Das neue iPad Pro zeigt dabei vor allem durch seinen Mix mit den leistungsstarken Kameras, dem schnellen A12Z-Bionic-Chip und den verschiedenen Eingabe-Optionen mit Trackpad, Maus, Pencil, Tastatur oder einfach per Touch, wie flexibel und zuverlässig ein Tablet arbeiten kann.

