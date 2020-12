Apple Music Replay 2020: Das waren deine beliebtesten Lieder

Mit Apple Music kannst du immer und überall deine Lieblingsmusik sowie die neuesten Charthits hören. Trotz der großen Musikauswahl bleibst du vermutlich immer wieder bei den gleichen Liedern hängen. Apple stellt dir aus diesem Grund eine persönliche Wiedergabeliste zusammen, die deine Jahrescharts zeigt und diese nach am meisten gespielten Songs sortiert. Du kannst auch deine Gesamtspielzeit sowie Lieblingskünstler oder -alben einsehen. Allerdings ist die Funktion auch nach einem Jahr noch immer nicht in der App angekommen, sodass man noch immer einen Umweg gehen muss. Jedoch hat man die Website mittlerweile aktualisiert und steht auch in deutscher Sprache bereit.

So nutzt du das Replay-Feature von Apple Music

Statt der App musst du die Website replay.music.apple.com besuchen, um deinen persönlichen Mix zu erhalten.. Dort klickst du auf den Button „Hör deinen Replay-Mix“ und meldest du dich mit deiner Apple-ID an. Danach erstellt man dir die Wiedergabeliste, die mit einem Klick auf „+ Hinzufügen“ zu deiner Mediathek auf all deinen Apple-Geräten integrieren kannst. Darüber hinaus siehst du auf der Website, wie oft du welches Lied gehört hast und welchen Künstler du am meisten gehört hast. Darunter kannst findest du auch Listen der vergangenen Jahre, die du mit einem Klick hinzufügen kannst.

Replay-Wiedergabeliste wird ständig aktualisiert

Übrigens ist Apples Jahresmix etwas Besonderes und hebt sich etwa von Spotifys Wrapped ab. Apples Replay-Wiedergabeliste ist nämlich nicht fix und ist bereits zum Jahresanfang abrufbar. Im Laufe der Wochen und Monate wird sie stetig aktualisiert, sodass du immer auf dem aktuellen Stand bist.

Was haltet ihr von der Funktion? Macht sie Apple Music für euch attraktiver oder bleibt ihr doch lieber bei der Konkurrenz? Was lief bei euch in diesem Jahr hoch und runter? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

