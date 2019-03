12.03.2019 - 17:05 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Anfang Dezember 2018 kündigten Amazon und Apple überraschend eine Partnerschaft an. Apple Music sollte auf Amazon-Echo-Geräten verfügbar werden. Was zunächst nach einer internationalen Veröffentlichung klang, war dann doch weniger als gedacht. Etwas früher als geplant startete der Dienst später nur in den USA. Seither gibt es scheinbar keine neuen Informationen zur weiteren Veröffentlichungsstrategie.

Als das Gerücht umging, dass Apple Music auf Amazons Echo-Geräte kommt, schien dies äußerst unglaubwürdig, da sowohl Apple als auch Amazon beide mit eigenen Geräten als auch eigenen Musikstreamingdiensten aufwarten und daher eine Kooperation alles andere als realistisch erschien. Doch nur kurz nach dem Gerücht bestätigten die Unternehmen die Partnerschaft und kündigten eine baldige Veröffentlichung an. Nur etwa zwei Wochen später war es dann soweit und sorgte für große Freude und großen Unmut zugleich. Apple Music wurde nämlich nur in den USA für die Echo-Lautsprecher veröffentlicht.

Seither wurde es außerhalb der USA verdächtig ruhig um die Integration des Apple-Dienstes in Amazons Produktfamilie. Hinweise gab es zwischenzeitlich genügend, aber einen genauen Starttermin gibt es nach wie vor nicht. Beide Unternehmen schweigen sich aktuell noch aus. Zuletzt kam weitere Bewegung in die Thematik als Apple Music in der Google-Home-App auftauchte, obwohl hier laut offiziellen Angaben keine Partnerschaft besteht. Dies wurde als „Versehen“ abgetan. Dennoch machte es deutlich, dass es ein Leichtes für die Unternehmen ist, um den Dienst in das bestehende Ökosystem zu integrieren.

Es ist leider noch immer unklar, worauf gewartet wird. In Kürze wird Apple ein Mediaevent abhalten. Es ist anzunehmen, dass das Unternehmen neben einem Videostreamingdienst und einer Magazin-Flatrate auch weitere Partnerschaften sowie Veröffentlichungstermine für angekündigte Produkte (bspw. AirPower) bekanntgibt. Im gleichen Atemzug könnte auch Apple Music hierzulande für Amazon Echo veröffentlicht werden.

