28.06.2019 - 12:16 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Am Sonntag wird Apple Music vier Jahre alt. Passend zum Jubiläum stand Apples Senior Vice President of Internet Software and Services Eddy Cue der französischen Website Numerama Rede und Antwort. Bei dem Gespräch gab er auch bekannt, dass sich Apple Music immer mehr zum Erfolg entwickelt und mittlerweile mehr als 60 Millionen zahlende Abonnenten vorweisen kann. Damit gibt es nun mehr aktive Abos als Songs auf dem Streamingdienst.

Laut Eddy Cue soll es sich bei Apple Music um den am meisten genutzten Streamingdienst im Apple-Ökosystem handeln. Dennoch arbeitet man hart daran, den Dienst weiter auszubauen und zu optimieren, um den Abonnenten das bestmöglich Erlebnis zu bieten. Cue zufolge soll sogar der Radiosender Beats1 ein großes Erfolg sein und von „vielen Millionen Nutzern“ gehört werden. Während Apple Music sich im Apple-Ökosystem prächtig entwickelt, wurde er von Numerama auch nach Abonnenten von außerhalb (Android) gefragt. Hier zeigte er sich weniger offen und gab zu verstehen, dass er die genaue Zahl zwar kennt, diese aber nicht nennen wird.

Daneben äußerte sich Cue auch zum großen Thema der diesjährigen WWDC. Dort kündigte Apple nämlich an, dass man iTunes in macOS Catalina in drei separate Apps aufteilen wird. Für Eddy Cue stellte iTunes Langezeit ein wichtiges Werkzeug dar. Mit der Aufteilung wird aber Vieles besser und daher „lohnt es sich nicht zurückzublicken“.

Das bietet Apple Music Zugriff auf 50 Millionen Songs. Und seine iTunes Mediathek.

Offline Musik hören

Musik ohne Werbung

Bis zu 100.000 Songs in seine iCloud Musikmediathek / Sammlung laden

Verfügbar auf allen Geräten eines Nutzers

Sich ansehen, was seine Freunde hören

Kuratierte Playlists für jede Stimmung

Originalsendungen, Konzerte, Weltpremieren von Songs und exklusive Inhalte (z.B. Frank Ocean – Blonde, Drake – Views, u.v.m.)

Empfehlungen und Playlists von Musikexperten

Beats 1 Radio: Innovative Radio- und On Demand-Sendungen mit den besten DJs und Künstlern

Professionell zusammengestellte Radiosender für jedes Genre und jede Stimmung

Gratis testen ohne Verpflichtung

Vergleich mit Spotify

Um die 60 Millionen Abonnenten einmal ins Verhältnis zu setzen, möchten wir den größten Konkurrenten, Spotify, heranziehen. Das schwedische Unternehmen soll laut eigenen Angaben bereits 100 Millionen aktive (zahlende) Abonnenten aufweisen. Damit liegt Apple weltweit noch hinter Spotify. In den USA gab es jedoch bereits einen Führungswechsel. Dort konnte Apple Music Spotify mit 28 Millionen Abonnenten bereits überholen, während der schwedische Streamingdienst lediglich 26 Millionen zahlende Kunden hat.

