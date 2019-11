Apple macht Krim russisch

Hat sich Apple dem Druck Moskaus gebeugt? Es sieht zumindest so aus. Nutzern in Russland wird die SchwarzmeerHalbinsel Krim in Apple Maps nun als russisches Staatsgebiet präsentiert. Das gilt auch für die Wetter-App. Nutzer außerhalb Russlands sehen die Krim als sogenannte Autonome Republik. Die Krim gehörte bis 2014 zur Ukraine, doch dann wurde sie von Russland besetzt.

Auch Google soll schon angedroht worden sein, die Kartenbezeichnung zu ändern, doch der Suchmaschinenanbieter ging in Google Maps einen wesentlich diplomatischeren Weg und hat die Krim einfach gar keinem Land zugeordnet.

Russland muss aufgrund seines Vorgehens auf der Krim mit Sanktionen seitens der USA und der europäischen Union leben. Das gilt auch für Unternehmen in den USA und der EU, die Russland nicht entgegenkommen dürfen. Was das Verhalten von Apple angeht, ist nicht ausgemacht, wie sich die USA zu diesem Schritt verhalten. Vermutlich ist die Änderung, die Nutzer außerhalb Russlands nicht betrifft, für die Kontrolleure so unwichtig, dass sie geduldet wird.

Apple hatte vor einiger Zeit schon einmal mit einer Änderung hinsichtlich der Souveränität eines Landes für Aufsehen gesorgt. Seit macOS 10.14.4 wird die taiwanesische Flagge vom Betriebssystem nicht mehr angezeigt, wenn der Rechner in China eingerichtet wurde. Diese Einstellung lässt sich aber im Nachhinein wieder ändern, wie findige Entwickler herausgefunden haben. Auch das Taiwan-Emoji gibt es in China nicht.



