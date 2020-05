Apple kauft Tom-Hanks-Film Greyhound für Apple TV+

Der Kriegsfilm Film „Greyhound“ von und mit Tom Hanks hätte eigentlich von Sony Pictures am Vatertagswochenende in die Kinos kommen sollen. Darauf wird nun nichts und Apple hat eine gute Idee gehabt: Nach einem Bericht des Film-Nachrichtendienstes Deadline hat Apple die Filmrechte gekauft. Der Film wird nun auf Apple TV+ uraufgeführt. Das dürfte vor allem Netflix massiv ärgern und auch die Kinos weltweit dürfte so ein Schritt nicht gefallen. Für Tom Hanks ist es ein Test: Bringt das Streaming mehr Geld ein als die übliche Verwertung, dann hat sich der Deal gelohnt.

Der Film Greyhound spielt im zweiten Weltkrieg. Hanks spielt den US-Amerikaner George Krause, der das Kommando über einen Zerstörer erhält. Die Greyhound begleitet einen Geleitzug von den USA nach Großbritannien und wird von deutschen U-Booten angegriffen, während den Captain Selbstzweifel plagen.

Eigentlich sollte die Premiere am 8. Mai 2020 stattfinden. Dann wurde der 19. Juni geplant und auch darauf wird bekanntlich nichts. Die Kinos bleiben in vielen Ländern geschlossen, eine vernünftige Marketingkampagne fällt aus.

Angeblich soll Apple für den Film 70 Millionen US-Dollar ausgegeben haben. Wann „Greyhound“ auf Apple TV+ gezeigt wird, ist noch nicht bekannt.

