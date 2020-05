Ridley Scott arbeitet für Apple TV+

Apple TV+ steht gehörig unter Druck. Apples Streamingangebot zeigt im Gegensatz zu Netflix, Amazon Prime Video und Sky nur selbstgedrehten Filme und Serien und hat so ständig dass Problem, dass die Nutzer schon alles gesehen haben und auf Nachschub warten müssen. Dabei zeigte sich bisher, dass Material unbekannter Autoren und Regisseure wenig Zuschauer lockt und nur Werke mit bekannten Schauspielern überhaupt Interesse wecken.

Nun will Apple es mit einem bekannten Regisseur schaffen: Ridley Scott wird mehrere Jahre lang Content für TV+ produzieren, wobei nicht nur Serien sondern auch Filme entstehen sollen. Darüber berichtet das US-Branchenblatt Variety.

Serie und Filme für Apple TV+ von Ridley Scott

Ridley Scott und seine Produktionsfirma Scott Free Productions haben bisher fast ausschließlich Kinofilme generiert. Zu den bekanntesten Werken gehören der Science-Fiction-Klassiker "Alien", das eingangs erwähnte "Blade Runner". Und vielleicht kennen auch einige die Serie "The Man in the High Castle" von Amazon, die ebenfalls von Ridley Scott kommt.

Band of Brothers Staffel 3 kommt exklusiv für Apple TV+

Apple baut sein Angebot für Apple TV+ immer weiter aus und hat nun auch ein eigenes Filmstudio gegründet. Mit diesem soll eine dritte Staffel von"Band of Brothers" produziert werden, wobei sich das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Richard Plepler von HBO sichern konnte.

